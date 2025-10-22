Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Smartphone, Notebook & Co.

Mit gutem Gefühl gebraucht kaufen

Smartphones oder Notebooks können neu eine ganze Stange Geld kosten. Gebrauchte Geräte punkten dagegen mit Nachhaltigkeit und meist auch mit ihrem Preis. Was man vor einem Kauf wissen muss. 

Refurbished bedeutet, dass ein Profi ein gebrauchtes Gerät wieder auf Vordermann gebracht hat - falls und wo dies nötig war. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Von Sabine Meuter

Berlin/Hannover. (dpa-tmn) Richtig sparen können alle, deren Herz nicht zwingend an fabrikneuen Geräten hängt: Denn gebrauchte Smartphones, Tablets oder Notebooks sind naturgemäß deutlich günstiger.

Allerdings sind viele, die einen Gebrauchtkauf prinzipiell in Erwägung ziehen, unsicher, weil sie befürchten, den Zustand des Geräts nicht