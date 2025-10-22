Mit gutem Gefühl gebraucht kaufen
Smartphones oder Notebooks können neu eine ganze Stange Geld kosten. Gebrauchte Geräte punkten dagegen mit Nachhaltigkeit und meist auch mit ihrem Preis. Was man vor einem Kauf wissen muss.
Von Sabine Meuter
Berlin/Hannover. (dpa-tmn) Richtig sparen können alle, deren Herz nicht zwingend an fabrikneuen Geräten hängt: Denn gebrauchte Smartphones, Tablets oder Notebooks sind naturgemäß deutlich günstiger.
Allerdings sind viele, die einen Gebrauchtkauf prinzipiell in Erwägung ziehen, unsicher, weil sie befürchten, den Zustand des Geräts nicht