Düsseldorf/Frankfurt. (dpa-tmn) Beliebt sind sie vor allem für den noch ganz jungen Nachwuchs: Babybodys aus Wolle-Seide-Gemisch. Doch gerade in der ersten Zeit geht schnell mal was daneben und Flecken etwa aus der ausgelaufenen Windel gehören zum Alltag. Wie also bekommt man die empfindlichen und nicht gerade günstigen Stücke wieder sauber?

Am besten, indem man sich schnell