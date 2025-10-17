Freitag, 17. Oktober 2025

Babybodys aus Wolle-Seide – so bleiben sie lange schön

Sie werden gerne zur Geburt verschenkt oder für die ersten Lebenswochen gekauft: Babybodys aus Wolle-Seide-Gemisch. Die Stücke sollen angenehm auf der Haut sein. Doch beim Waschen gibt es No-Gos.

So bleibt das Material schön und sauber: Frische Flecken auf Wolle-Seide-Bodys entfernt man am besten sofort mit kaltem Wasser und etwas Gallseife. Foto: Jessica Kliem/dpa-tmn

Düsseldorf/Frankfurt. (dpa-tmn) Beliebt sind sie vor allem für den noch ganz jungen Nachwuchs: Babybodys aus Wolle-Seide-Gemisch. Doch gerade in der ersten Zeit geht schnell mal was daneben und Flecken etwa aus der ausgelaufenen Windel gehören zum Alltag. Wie also bekommt man die empfindlichen und nicht gerade günstigen Stücke wieder sauber?

Am besten, indem man sich schnell