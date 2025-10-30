Donnerstag, 30. Oktober 2025

Auslandsrente erarbeitet? - So fordern Sie Ihre Ansprüche ein

Wer im Ausland beruflich tätig gewesen ist, kann dort Rentenansprüche erworben haben. Die Voraussetzungen dafür können von Land zu Land unterschiedlich sein. Aber immerhin gibt es Hilfe im Inland.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 08:09 Uhr 3 Minuten, 31 Sekunden
Rund um den Globus gearbeitet? Dann haben Sie unter Umständen auch in anderen Ländern als Deutschland Rentenansprüche erworben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Monika Hillemacher

Berlin. (dpa-tmn) Mal Schweiz, mal USA, mal Spanien. Im Ausland zu arbeiten, gehört in vielen Berufen einfach dazu. Beschäftigte können in dieser Zeit auch Rentenansprüche erwerben. Die Bedingungen unterscheiden sich von Land zu Land. Gut ist, dass Beschäftigte ihre Rente später grundsätzlich einfach in dem Land beantragen können, in dem sie wohnen. Wir