Montag, 25. August 2025

zurück
Plus RNZ-Autotest

Der Skoda Octavia gibt es auch als schnellere RS-Variante

Mit seinen 204 Pferdestärken hat er ordentlich Dampf unter der Haube.

26.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 59 Sekunden
Die Speerspitze am Octavia-Himmel: Der RS Combi bringt es auf 265 PS und ein Kofferraum-Volumen zwischen 640 und 1700 Litern. Foto: dpa

Von Daniel Hund

Heidelberg. Skoda und sein Octavia, das ist eine Erfolgsgeschichte. Vor allem als Kombi ist er beliebt. Begegnet einem überall. Erstmals am Skoda-Himmel aufgetaucht ist er bereits 1959. Nach einer Pause wurde im Jahr 1996 ein neues und noch aktuelles Kapitel aufgeschlagen: Damals rollte der erste Octavia aus den Produktionshallen, bei dem Volkswagen nach

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Daniel Hund
Sportredakteur
zu unseren Autoren  