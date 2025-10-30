Von Sabine Meuter

München. (dpa-tmn) Das Beste kommt bei einem exquisiten Menü oder bei einer pfiffigen Mahlzeit mitunter am Schluss: ein feines Dessert wie etwa Panna Cotta. Übersetzt heißt der italienische Dessertklassiker, der im 19. Jahrhundert angeblich von einer Ungarin im Piemont erfunden wurde, so viel wie "gekochte Sahne".

Wobei die Sahne jedoch nur sanft erhitzt und