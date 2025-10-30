Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Panna Cotta ohne Pannen

7 Tricks fürs perfekte Dessert

Löffel für Löffel ist sie ein Genuss, die Panna Cotta – wenn sie denn richtig zubereitet ist. Tipps und Tricks, wie der Nachtisch à la italiana ein Gaumenkitzel wird.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 09:01 Uhr 2 Minuten, 52 Sekunden
Schokolade, Pistazie, Goldstaub und Schokokugeln in Gold und Violett machen die Panna Cotta zum Highlight. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

München. (dpa-tmn) Das Beste kommt bei einem exquisiten Menü oder bei einer pfiffigen Mahlzeit mitunter am Schluss: ein feines Dessert wie etwa Panna Cotta. Übersetzt heißt der italienische Dessertklassiker, der im 19. Jahrhundert angeblich von einer Ungarin im Piemont erfunden wurde, so viel wie "gekochte Sahne". 

Wobei die Sahne jedoch nur sanft erhitzt und