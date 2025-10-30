7 Tricks fürs perfekte Dessert
Löffel für Löffel ist sie ein Genuss, die Panna Cotta – wenn sie denn richtig zubereitet ist. Tipps und Tricks, wie der Nachtisch à la italiana ein Gaumenkitzel wird.
Von Sabine Meuter
München. (dpa-tmn) Das Beste kommt bei einem exquisiten Menü oder bei einer pfiffigen Mahlzeit mitunter am Schluss: ein feines Dessert wie etwa Panna Cotta. Übersetzt heißt der italienische Dessertklassiker, der im 19. Jahrhundert angeblich von einer Ungarin im Piemont erfunden wurde, so viel wie "gekochte Sahne".
Wobei die Sahne jedoch nur sanft erhitzt und