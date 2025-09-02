Berlin. (dpa-tmn) Dem Betriebssystem sei Dank: Gestohlene oder verlorene Mobilgeräte lassen sich unter Umständen wiederfinden. Sowohl unter iOS als auch unter Android gibt es eine Ortungsfunktion. Und die ist sogar mit einer Löschfunktion gekoppelt für den Fall, dass man das Gerät mit den persönlichen Daten darauf nicht mehr wiederfindet oder zurückbekommt.

Voraussetzung dafür, dass man