So finden Sie verlorene Smartphones und Laptops wieder
Ob Apple-, Android- oder Windows-Geräte: Alle bieten eine Ortungsfunktion für den Fall ihres Verschwindens - und dazu noch eine wichtige Funktion für den Fall, dass ein Gerät nicht wieder auftaucht.
Berlin. (dpa-tmn) Dem Betriebssystem sei Dank: Gestohlene oder verlorene Mobilgeräte lassen sich unter Umständen wiederfinden. Sowohl unter iOS als auch unter Android gibt es eine Ortungsfunktion. Und die ist sogar mit einer Löschfunktion gekoppelt für den Fall, dass man das Gerät mit den persönlichen Daten darauf nicht mehr wiederfindet oder zurückbekommt.
Voraussetzung dafür, dass man
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+