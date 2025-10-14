Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus Ordnung an der Wand

So finden Sie das passende Bücherregal für Ihr Zuhause

Ob kleine Sammlung oder große Bibliothek: Für die Auswahl eines Bücherregals gibt es viele Kriterien. Worauf es ankommt und was angesagt ist, erklären zwei Expertinnen.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 08:30 Uhr 2 Minuten, 11 Sekunden
Die hellen, vorderen Elemente im Regal von RMW Wohnmöbel sind beweglich - dahinter kann man Bücher verstauen oder etwa einen Fernseher elegant verbergen. Foto: RMW Wohnmöbel/VDM/dpa-tmn​

Waiblingen. (dpa-tmn) Die Auswahl an Bücherregalen ist groß. "Die Möglichkeiten reichen von kleinen praktischen Alltagslösungen bis hin zu meterhohen Anlagen über mehrere Etagen", sagt Christine Scharrenbroch, Pressesprecherin des Verbands der Deutschen Möbelindustrie. 

Welches Regal letztlich zu ihrem Zuhause passt, hängt von verschiedenen Faktoren ab - "etwa von der Menge an Büchern,