Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Nicht zu vernachlässigen

Digitales Erbe - Wer entscheidet über meine Daten?

Was passiert nach dem Tod mit Smartphone, E-Mail-Konto oder Social-Media-Profilen? Es kommt darauf an. Fest steht aber: Wer sich nicht kümmert, lässt den Erben freie Hand. 

17.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 06:00 Uhr 1 Minute, 18 Sekunden
Was soll mit dem digitalen Nachlass geschehen? Schon zu Lebzeiten können Vertrauenspersonen bestimmt werden, die Online-Profile eines Verstorbenen in den Gedenkstatus versetzen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Hat jemand im Testament oder in einer Extra-Vollmacht nichts anderes festgelegt, ist auch der Zugang zu Geräten wie Smartphones oder Notebooks, zu Nutzerkonten und Daten Teil des Erbes. Mit der Folge, dass alle digitalen Inhalte den Erben offen liegen, erklärt der IT-Branchenverband Bitkom.

Deshalb sollte man sich zu Lebzeiten gründlich und rechtzeitig