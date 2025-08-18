Der Layering-Trend beinhaltet das übereinander tragen von Kleidungsstücken, um sowohl Wärme als auch Stil zu erzielen. Es geht darum, mit verschiedenen Texturen und Farben zu spielen, wobei sich die einzelnen Schichten leicht voneinander unterscheiden sollten wie hier bei Replay (Bomberjacke ca. 249 Euro, Jeansjacke ca. 189 Euro, Shirt ca. 49 Euro, Jeans ca. 219 Euro). Foto: Replay/dpa-tmn