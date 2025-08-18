Diese Trends sind im Herbst und Winter angesagt
Von Cowboy-Flair bis Samt: Die neue Männermode kombiniert Retro-Vibes, kräftige Farben und edle Stoffe und löst sich von alten Dresscodes. Ein Überblick über die Trends der Wintersaison.
Von Annalena Graudenz
Berlin. (dpa-tmn) Wenn die Tage kürzer werden und die Nächte frostiger, beginnt nicht nur die Saison für heiße Getränke - auch der Kleiderschrank verlangt nach einem Update. Die Männermode im Herbst/Winter überrascht mit einer aufregenden Mischung aus entspannten Silhouetten, mutigen Farbakzenten und Serien-inspirierten Accessoires.
Was trägt der
