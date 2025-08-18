Montag, 18. August 2025

Plus Männermode

Diese Trends sind im Herbst und Winter angesagt

Von Cowboy-Flair bis Samt: Die neue Männermode kombiniert Retro-Vibes, kräftige Farben und edle Stoffe und löst sich von alten Dresscodes. Ein Überblick über die Trends der Wintersaison. 

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 08:28 Uhr 3 Minuten, 18 Sekunden
Der Layering-Trend beinhaltet das übereinander tragen von Kleidungsstücken, um sowohl Wärme als auch Stil zu erzielen. Es geht darum, mit verschiedenen Texturen und Farben zu spielen, wobei sich die einzelnen Schichten leicht voneinander unterscheiden sollten wie hier bei Replay (Bomberjacke ca. 249 Euro, Jeansjacke ca. 189 Euro, Shirt ca. 49 Euro, Jeans ca. 219 Euro). Foto: Replay/dpa-tmn

Von Annalena Graudenz

Berlin. (dpa-tmn) Wenn die Tage kürzer werden und die Nächte frostiger, beginnt nicht nur die Saison für heiße Getränke - auch der Kleiderschrank verlangt nach einem Update. Die Männermode im Herbst/Winter überrascht mit einer aufregenden Mischung aus entspannten Silhouetten, mutigen Farbakzenten und Serien-inspirierten Accessoires.

Was trägt der

