Anders gehen bei Knie-Arthrose könnte helfen

Geschwollene Gelenke, die bei jeder Bewegung schmerzen: Fünf Millionen Deutsche haben Beschwerden durch Arthrose. Forscher haben einen neuen Ansatz zur Gelenkschonung weiterentwickelt.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 10:07 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Arthrose
Spätestens das Röntgenbild schafft Klarheit: Der Knorpel nutzt sich immer mehr ab. Im späteren Stadium einer Arthrose reibt Knochen direkt auf Knochen. (Archivbild)

New York/Neijiang (dpa) - Arthrose-Betroffene können einer Studie zufolge durch eine leichte Anpassung ihres Gangs das Fortschreiten ihrer Erkrankung verlangsamen. Die laut der Co-Leiterin der im Fachblatt "The Lancet Rheumatology" erschienenen Studie, Valentina Mazzoli, "einfache und relativ kostengünstige Möglichkeit zur Behandlung von Arthrose im Frühstadium" könne die Belastung der Knie

