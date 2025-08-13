New York/Neijiang (dpa) - Arthrose-Betroffene können einer Studie zufolge durch eine leichte Anpassung ihres Gangs das Fortschreiten ihrer Erkrankung verlangsamen. Die laut der Co-Leiterin der im Fachblatt "The Lancet Rheumatology" erschienenen Studie, Valentina Mazzoli, "einfache und relativ kostengünstige Möglichkeit zur Behandlung von Arthrose im Frühstadium" könne die Belastung der Knie

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote