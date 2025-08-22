Bochum. (dpa-tmn) Hier eine Kelle Nudelsalat, da ein Stück Bauchfleisch - und der letzte Rest Kräuterbaguette geht doch auch, oder? So ein Grillfest kann schwer im Magen liegen und auch ordentlich aufs Kalorienkonto einzahlen.

Wer das gerade im Blick behält, um ein paar Kilogramm Körpergewicht zu verlieren, kann mit kleinen Veränderungen ebenfalls satt werden, dabei aber