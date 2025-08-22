Freitag, 22. August 2025

Gesünder und leichter grillen mit der 50-25-25-Regel

Sie wollen es sich richtig gutgehen lassen, aber eigentlich wollen Sie auch ein paar Kilogramm abnehmen? Wie man dann beim Grillen clevere Entscheidungen trifft.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 08:20 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
Eine gute Entscheidung für die Gesundheit: viel Gemüse auf den Grill - und im Anschluss auf den Teller - packen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Bochum. (dpa-tmn) Hier eine Kelle Nudelsalat, da ein Stück Bauchfleisch - und der letzte Rest Kräuterbaguette geht doch auch, oder? So ein Grillfest kann schwer im Magen liegen und auch ordentlich aufs Kalorienkonto einzahlen. 

Wer das gerade im Blick behält, um ein paar Kilogramm Körpergewicht zu verlieren, kann mit kleinen Veränderungen ebenfalls satt werden, dabei aber

