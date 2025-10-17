Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Als Nachfolger des Escort und selbst schon vor über einem Vierteljahrhundert eingeführt, ist der Focus tief in der Ford-Historie verwurzelt. Doch bald wird es ihn nur noch als Gebrauchtwagen geben. Denn der Hersteller lässt seine Produktion Ende 2025 auslaufen.

Wer beim Secondhand-Auto zuschlagen möchte, sollte dies