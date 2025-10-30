Wiesbaden. (dpa/lhe) Für viele Menschen ist das Feiern von Halloween ein Vergnügen, für Hund und Katze kann das gruselige Treiben jedoch beängstigend sein. Darauf hat die hessische Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin hingewiesen. "Bitte verkleiden Sie Ihre Tiere nicht", appellierte sie an Tierhalterinnen und -halter. "Das artet in Tierquälerei aus."

Auch beim Thema Süßigkeiten warnt die Landestierschutzbeauftragte: "Süßes oder Saures bringt großen und kleinen Menschen Freude." Aber Schokolade - auch in kleinen Mengen - könne für Hunde und Katzen tödlich sein.

Tiere im Haus lassen und ablenken

Süßigkeiten und andere Naschereien sollten außerhalb der Reichweite der Haustiere aufbewahrt werden. Grundsätzlich gelte es - ähnlich wie an Silvester Fastnacht und anderen Tagen, an denen draußen gefeiert werde -, dass die tierischen Mitbewohner lieber im Haus bleiben und abgelenkt werden sollten, um Stress zu vermeiden.