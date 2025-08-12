Dienstag, 12. August 2025

Plus J1

Das steckt hinter dem Gesundheitscheck für Jugendliche

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 10:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Ganzheitlicher Blick: Neben dem Körper steht auch die seelische Gesundheit im Fokus der J1-Untersuchung. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Die meisten Familien nehmen die U-Untersuchungen in der Kinderarztpraxis wahr. Geht es um die J1-Untersuchung, sieht es anders aus. Wann sie für Jugendliche dran ist - und was dort gecheckt wird.

Köln. (dpa-tmn) In einem Moment war alles gut, im nächsten trüben abgrundtiefe Selbstzweifel alles. Dazu verändert sich der Körper: Die Beine schmerzen, die Haut rastet aus. So kann

