Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Im Alter

So finden Sie die passende Beleuchtung

Hell sollte sie sein, aber nicht blenden: Warum wir mit den Jahren eine bessere Beleuchtung brauchen - und worauf man in Innenräumen achten kann, um ältere Augen zu unterstützen.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 09:28 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
Individuell einstellbare Stehlampen reduzieren Blendungseffekte und entlasten die Augen. Foto: Peter Fehrentz/licht.de/Artemide/dpa-tmn​

Berlin/Darmstadt. (dpa-tmn) Mit dem Alter verändert sich manches, auch wie wir Licht und Farben wahrnehmen. Eine Veränderung, auf die man sich einstellen kann - beispielsweise, indem man die altersbedingten Seheinschränkungen durch höhere Beleuchtungsstärken ausgleicht.

Denn mit 60 braucht man für den Helligkeitseindruck, wie ihn eine 20-jährige Person hat, etwa die doppelte Lichtmenge,