3 schaurig schöne Schminkideen

Grünes Haarspray, Kunstblut und Spinnennetze: Ein Make-up-Artist zeigt, wie man mit einfachen Tricks zum Hingucker jeder Halloween-Party wird.

Berlin. (dpa-tmn) Ob grinsender Joker, bleiche Vampirin oder Spinnenkönigin: Zu Halloween darf das Make-up ruhig etwas ausgefallener sein. Mit wenigen Produkten und etwas Geduld lassen sich die unheimlichen Looks auch zu Hause schminken. Make-up-Artist Lukas Wythe erklärt, wie drei einfache Varianten gelingen.

1. Joker 

Für den Joker-Look werden eine weiße Foundation oder ein