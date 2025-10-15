Das kann den Arbeitsalltag entlasten
Immer zu viel Arbeit auf dem Tisch und dann auch noch ein hoher Anspruch an sich selbst? Da ist Erschöpfung vorprogrammiert. Tipps für Entlastung und mehr Ruhe im Arbeitsalltag.
Düsseldorf/München/Berlin. (dpa-tmn) Eigentlich ist es zu viel, aber wer nicht ackert, um alles zu bewältigen, ist ineffizient, oder nicht? Genau das Gegenteil ist der Fall, sagt Stefanie Bickert, Jobexpertin beim Stellenportal Indeed. Offen mit Vorgesetzten über die Arbeitslast zu sprechen, sei verantwortungsbewusst und professionell.
Gemeinsam Prioritäten bestimmen
"Am