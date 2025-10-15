Mittwoch, 15. Oktober 2025

Plus Gegen die Erschöpfung

Das kann den Arbeitsalltag entlasten

Immer zu viel Arbeit auf dem Tisch und dann auch noch ein hoher Anspruch an sich selbst? Da ist Erschöpfung vorprogrammiert. Tipps für Entlastung und mehr Ruhe im Arbeitsalltag.

Aktiv gegen Stress im Job: Haltungswechsel, Bewegung oder bewusste Ruhephasen können die eigene Gesundheit unterstützen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn​

Düsseldorf/München/Berlin. (dpa-tmn) Eigentlich ist es zu viel, aber wer nicht ackert, um alles zu bewältigen, ist ineffizient, oder nicht? Genau das Gegenteil ist der Fall, sagt Stefanie Bickert, Jobexpertin beim Stellenportal Indeed. Offen mit Vorgesetzten über die Arbeitslast zu sprechen, sei verantwortungsbewusst und professionell.

Gemeinsam Prioritäten bestimmen

"Am