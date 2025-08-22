Von Dorothee Waechter

Herrsching/Bad Köstritz. (dpa-tmn) Bunte Farben sorgen für gute Laune: Genau dafür stehen Dahlien mit ihren großen Blüten, die es in Tausenden von Farb- und Größenvariationen gibt. Ihre Knollen werden im Frühling angeboten, als blühende Pflanze und farbenfrohen Strauß kann man sie jetzt im Blumenladen kaufen. Die Knollenpflanze stammt zwar