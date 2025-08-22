Die besten Tipps für einen bunt blühenden Dahliensommer
Dahlien bringen Frische in abgeblühte Beete. Wie man sie richtig überwintert, vor Schnecken schützt und Blüten vermehrt, damit sie im Sommer zum echten Hingucker werden.
Von Dorothee Waechter
Herrsching/Bad Köstritz. (dpa-tmn) Bunte Farben sorgen für gute Laune: Genau dafür stehen Dahlien mit ihren großen Blüten, die es in Tausenden von Farb- und Größenvariationen gibt. Ihre Knollen werden im Frühling angeboten, als blühende Pflanze und farbenfrohen Strauß kann man sie jetzt im Blumenladen kaufen. Die Knollenpflanze stammt zwar
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+