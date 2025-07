Von Anke Dankers

Berlin. (dpa) Wenn die Heizkostenrechnung explodiert oder das Dach seine besten Jahre schon hinter sich hat, ist es so weit - eine Modernisierung steht an. Doch welche Maßnahmen sind sinnvoll? Und wie geht man am besten vor, wenn man für sein Haus energetisch sanieren will?

Bei solchen Fragen kann eine Energieberatung helfen. "Sie zeigt Haus- und