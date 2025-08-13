Von Sabine Meuter

Gundelfingen/Reutlingen. (dpa-tmn) In Sneaker, Sandalen, Schnürschuhe oder Stiefel schlüpfen: Das ist eine feste Routine, bevor wir das Haus verlassen. Dabei lohnt es sich - gerade jetzt im Sommer - das Schuhwerk einfach mal wegzulassen.

Wir klären, warum Barfußlaufen die Füße stärkt, wie mehr "unten ohne" im Alltag gelingt - und wer lieber doch mit Schuhen