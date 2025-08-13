Warum Barfußlaufen so guttut - und wie man anfängt
Gras oder Sand unter den Fußsohlen spüren: Für manche fühlt sich so der Sommer an. Ohne Schuhe unterwegs zu sein, soll zudem gesund sein. Was ist da dran? Und reicht es aus, zu Hause barfuß zu laufen?
Von Sabine Meuter
Gundelfingen/Reutlingen. (dpa-tmn) In Sneaker, Sandalen, Schnürschuhe oder Stiefel schlüpfen: Das ist eine feste Routine, bevor wir das Haus verlassen. Dabei lohnt es sich - gerade jetzt im Sommer - das Schuhwerk einfach mal wegzulassen.
Wir klären, warum Barfußlaufen die Füße stärkt, wie mehr "unten ohne" im Alltag gelingt - und wer lieber doch mit Schuhen
