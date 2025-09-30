Donnerstag, 09. Oktober 2025

Plus Die stärksten ihrer Art

Corvette ZR1 und Mustang GTD – Amerikas neue Kraftpakete

Sie spielen in zwei Ligen, werden aber oft in einem Atemzug genannt - und geben nun kräftig Gas. Ford Mustang GTD und Chevrolet Corvette ZR1 sind die stärksten ihrer Art, und faszinieren auch bei uns.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 10:14 Uhr 4 Minuten, 38 Sekunden
Himmelsstürmer: Der pfeilschnellen Corvette sollen bei Versuchsfahrten auch Geschwindigkeiten von bis zu 375 km/h gelungen sein. Foto: Chevrolet/dpa-tmn​

Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Es sind keine neuen Elektroautos, die gerade in Detroit die Charts stürmen. Zwei waschechte Muscle-Cars machen von Motown aus Furore: Strecke frei für Chevrolet Corvette ZR1 und Ford Mustang GTD.

Eigentlich fahren die beiden Konkurrenten nicht in der gleichen Liga. Und eigentlich war Chevrolets Antwort auf den