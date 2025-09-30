Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Es sind keine neuen Elektroautos, die gerade in Detroit die Charts stürmen. Zwei waschechte Muscle-Cars machen von Motown aus Furore: Strecke frei für Chevrolet Corvette ZR1 und Ford Mustang GTD.

Eigentlich fahren die beiden Konkurrenten nicht in der gleichen Liga. Und eigentlich war Chevrolets Antwort auf den