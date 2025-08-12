Dienstag, 12. August 2025

zurück
Plus Den Sommer auf Eis legen

10 Tipps zum Einfrieren der Ernte

Körbeweise Pflaumen, ganze Schnittlauch-Büschel und mehr Möhren als man gerade gebrauchen kann. Das Hobbygärtner-Herz hüpft, fragt aber: Wie soll ich das auf einmal verbrauchen? Einfach einfrieren! 

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 15:01 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
Eingefrorene Lebensmittel werden beschriftet und nach dem Prinzip «frische Ware nach hinten, alte nach vorne» gelagert. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Von Claudia Wittke-Gaida

Bonn. (dpa-tmn) Reife Mirabellen, fast schwarz gereifte Brombeeren oder knackige Zucchini - was jetzt im Übermaß geerntet wird, kann oft gar nicht alles auf einmal verarbeitet werden. Doch da gibt es eine Lösung. Man kann den Sommer einfach auf Eis legen, sprich einfrieren.

Dazu wird die Ernte gewaschen, geputzt und bei größeren

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote