Mittwoch, 29. Oktober 2025

zurück
Plus Cyberkriminalität

Diese Tipps können die Rettung für ein gehacktes Mail-Konto sein

Plötzlich kein Zugriff mehr aufs Mail-Konto? Was jetzt zählt, um Daten und andere Accounts vor Cyberkriminellen zu schützen – und wie Sie wieder Kontrolle übernehmen.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 09:30 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden
Mails gehackt? Dann sollten Betroffene schnell aktiv werden - um weiteren Schaden zu mindern. Foto: Catherine Waibel/dpa-tmn​

Bonn. (dpa-tmn) Trotz korrektem Passwort öffnet sich das E-Mail-Postfach nicht? Oder irgendwelche Einstellungen sind komisch? Dann ist das E-Mail-Konto womöglich gehackt worden - und man sollte schnell handeln, um weiteren Schaden abzuwenden, rät das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Denn haben Cyberkriminelle Zugriff aufs Konto, können sie nicht nur sensible