Dienstag, 12. August 2025

Plus Bugatti Mistral

Auf der schnellsten Sonnenbank der Welt

Dagegen ist selbst ein Orkan nur ein laues Lüftchen: Mit dem 1.600 PS starken Bugatti Mistral erreichen Open-Air-Fans mehr Tempo als ein Formel-1-Fahrer. Nur schlechtes Wetter kann sie bremsen.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 11:05 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden
Let's go: Klar, keiner sollte die Spitze von 420 km/h auf öffentlichen Straßen auch nur annähernd ausreizen - aber schon allein, dass der Mistral das könnte, beflügelt. Foto: Daniel Wollstein/Bugatti/dpa-tmn

Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Bugatti ist in der Autowelt so etwas wie ein Synonym für Superlativ. Es gibt kein Modell aus dem elsässischen Molsheim, das nicht mit mindestens einem Bestwert vorfährt.

Das war schon vor über 100 Jahren so, als Ettore Bugatti seine ersten Autos baute. Das war so unter der Ägide des Italieners Romano Artioli, der die Marke

