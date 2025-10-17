Samstag, 18. Oktober 2025

Wann Haartransplantationen steuerlich absetzbar sind

Kosten für Haartransplantationen sind oft Privatsache, weder Krankenkasse noch Gesetzgeber beteiligen sich. Es kann aber Ausnahmen von dieser Regel geben - bei medizinischer Notwendigkeit. 

17.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 06:00 Uhr 1 Minute, 18 Sekunden
Unter bestimmten Voraussetzungen können die Kosten einer Haartransplantation steuerlich geltend gemacht werden. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Regenstauf. (dpa-tmn) Rund die Hälfte aller Männer ist bis zum 50. Lebensjahr von genetisch bedingtem Haarausfall betroffen. Bei Frauen tritt der Haarausfall eher ab dem 50. Lebensjahr auf, wenn sich der Hormonhaushalt im Zuge der Menopause wandelt. Für beide Geschlechter kann der Haarausfall mehr als ein ästhetisches Problem sein - etwa dann, wenn er auf die Psyche drückt. Manche