Das sollte den Winter über im Garten bleiben
Bleibt das oder kann das weg? Warum es sinnvoll ist, bestimmte Gartenmaterialien im Winter nicht zu entfernen – und wie davon Tiere und Pflanzen profitieren.
Berlin. (dpa-tmn) Der Sommer ist längst vorbei und jetzt im Herbst ist höchste Zeit, den Garten aufzuräumen? Aber bitte nicht zu sehr. Silvia Teich vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) erklärt, welche Materialien kein Abfall sind und den Winter über besser im Garten bleiben sollten.
1. Laub
Statt das Herbstlaub zusammenzukehren und in Säcke zu packen, kann man eine