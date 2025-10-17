Freitag, 17. Oktober 2025

zurück
Plus Aufräumen

Das sollte den Winter über im Garten bleiben

Bleibt das oder kann das weg? Warum es sinnvoll ist, bestimmte Gartenmaterialien im Winter nicht zu entfernen – und wie davon Tiere und Pflanzen profitieren. 

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 09:20 Uhr 1 Minute, 18 Sekunden
Bitte hängen lassen: Nistkästen schenken Vögeln auch im Winter ein schützendes Dach. Foto: Stefan Jaitner/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Der Sommer ist längst vorbei und jetzt im Herbst ist höchste Zeit, den Garten aufzuräumen? Aber bitte nicht zu sehr. Silvia Teich vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) erklärt, welche Materialien kein Abfall sind und den Winter über besser im Garten bleiben sollten.

1. Laub

Statt das Herbstlaub zusammenzukehren und in Säcke zu packen, kann man eine