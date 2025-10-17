Berlin. (dpa-tmn) Der Sommer ist längst vorbei und jetzt im Herbst ist höchste Zeit, den Garten aufzuräumen? Aber bitte nicht zu sehr. Silvia Teich vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) erklärt, welche Materialien kein Abfall sind und den Winter über besser im Garten bleiben sollten.

1. Laub

Statt das Herbstlaub zusammenzukehren und in Säcke zu packen, kann man eine