Berlin/Köln. (dpa) Anonyme Anrufe, Beleidigungen, massive Drohungen - seit vielen Jahren wird Susanne gemobbt. Erst als Jugendliche, dann als junge Erwachsene. Gehässige Bemerkungen und Ausgrenzungen setzten ihr über lange Zeit in der Schule zu, schildert die Kölnerin. Es gab auch "Schikane per Telefon". Tag und Nacht. Seit 2023, nun als Berufstätige, machen ihr Hassmails zu schaffen. "Ich