Von Daniel Hund

Heidelberg. Fällt der Name Cadillac, werden Erinnerungen wach. An schier nicht enden wollende Cabrios. An Leinwand-Blockbuster aus Hollywood, in denen Autos aus der Cadillac-Schmiede eine Hauptrolle gespielt haben. Auch in Deutschland kurvten bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch einige Cadillacs durch die Gegend. Mittlerweile ist die Auswahl stark eingeschränkt – und das ist noch übertrieben: Gerade mal ein Modell ist noch auf dem Markt.

Der Cadillac XT4 hält gewissermaßen die Fahne hoch. Ein SUV, das einem eher selten begegnet. Wenn es dann aber mal soweit ist, schaut man gerne zweimal hin. Denn der XT4 hat was, ganz viel von dem, auf das Fans von Fahrzeugen im Gelände-Look stehen.

Förmlich ins Auge springt die Frontpartie. Es wurde ein mächtiger Grill verbaut, der sich über die komplette Breite zieht. Eingerahmt wird er durch LED-Scheinwerfer und stylishe Tagfahrleuchten, die nach unten stehen, zur aktuellen Modell-Palette von Peugeot passen und an einen Säbelzahn-Tiger erinnern.

Auf dem europäischen Markt kann der Kunde zwischen zwei Motor-Varianten wählen: Einem Selbstzünder mit 174 PS und einen Benziner, der es auf 230 Pferdestärken bringt. Befeuert werden sie nicht etwa von acht Zylindern wie beispielsweise der Cadillac Escalade, der nach wie vor einen mächtigen 6,2 Liter V8 unter der Haube hat, nein, beim XT4 sind vier am Start.

Hintergrund Cadillac XT4 350T AWD Zylinder: 4; Hubraum (ccm): 1998; maximale Leistung (PS): 230 bei 5000 U/min; maximales Drehmoment (PS): 350 [+] Lesen Sie mehr Cadillac XT4 350T AWD Zylinder: 4; Hubraum (ccm): 1998; maximale Leistung (PS): 230 bei 5000 U/min; maximales Drehmoment (PS): 350 bei 1500 U/min; Antriebsart: Allrad; Beschleunigung 0-100 km/h (s): 8,3; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 210; Testverbrauch (l): 10,1; Schadstoffeinstufung: Euro 6d; Getriebe: Neun-Gang-Automatik; Länge x Breite x Höhe (mm): 4593 x 1881 x 1612; Radstand (mm): 2779; Kofferraumvolumen (l): 637 bis 1385; Leergewicht (kg): 1839; Preis (Euro): 39.990.

[-] Weniger anzeigen

Und die reichen völlig aus. Die RNZ durfte mit dem Benziner ein paar Testrunden drehen. Die Eckdaten: Von 0 auf 100 km/h geht es in 8,3 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h. Ausgereizt wurde beides nicht. Die Stärken des XT4 liegen auf der Hand: Er ist vor allem für die Langstrecke gemacht. Auf der Autobahn gleitet er geschmeidig dahin, hat beim Überholen langsamerer Verkehrsteilnehmer aber auch kein Problem damit, mal zu einem beherzten Sprint anzusetzen. Das Fahrwerk ist recht weich abgestimmt, Bodenwellen werden gut ausgebügelt. Fahrprogramme stehen mehrere zur Auswahl. So lässt sich auch der Allrad-Antrieb, der gerade in den Sommer-Monaten eigentlich nicht gebraucht wird, an- und abschalten. Ein weiteres Highlight: die Neun-Gang-Automatik. Ganz sanft switcht sie durch die einzelnen Gänge.

Weiter mit dem Verbrauch. Cadillac spricht von 8,8 Litern. Während der Testfahrten, die den XT4 hauptsächlich über die Landstraße geführt haben, pendelte er sich bei 10,1 Litern ein. Das ist selbst für ein rund 1,9 Tonnen schweres SUV kein Topwert – und den aktuellen Spritpreisen auch kein Vergnügen.

Im XT4, der sich mit einem Startpreis von 39.990 Euro in der Mittelklasse einordnet, kann man sich lang machen. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe lässt es sich auch mal für ein paar hundert Kilometer aushalten.

Ebenfalls erfreulich: Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten wird nicht so gut wie alles über einen Touchscreen gesteuert. Durch Tasten und Knöpfe, die klug positioniert wurden, behält man auch während der Fahrt stets den Durchblick und kann Veränderungen vornehmen ohne zu stark abgelenkt zu sein.

> Fazit: Der Cadillac XT4 ist ein interessantes Auto, ein SUV, das man nicht an jeder Ecke sieht. Getrübt wird der positive Eindruck durch den hohen Spritverbrauch.