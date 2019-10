Sinsheim. (csw/tmn) Mit beginnender Brunftzeit der Hirsche im Herbst steigt das Risiko für Wildunfälle auf den Straßen. Und auch andere Wildtiere queren oft genug die Fahrbahn. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Wildunfälle und deren Vermeidung.

> Wie viele Wildunfälle passieren? Im vergangenen Jahr wurden den Autoversicherern zufolge rund 268.000 Wildunfälle gemeldet. Das waren 7000 weniger als im Vorjahr. Rehe kommen am häufigsten unter die Räder.

> Wann ist die Gefahr am größten? Im Frühjahr, im April und Mai, sorgen vor allem Wildschweinrotten mit ihren Frischlingen für eine um rund 20 Prozent höherer Unfallgefahr. Zwischen Oktober und Dezember passieren viele Unfälle mit Hirschen, die in ihrer Brunftzeit sehr aktiv sind. Die größte Gefahr droht grundsätzlich in der Morgen- und Abenddämmerung, bei Nacht und Nebel sowie auf Straßen an Wiesen, Feldern und Wäldern. Rammt ein Auto mit 60 Stundenkilometern einen Rothirsch, wirkt eine Kraft von fünf Tonnen auf die Karosserie, erklärt der Automobil-Club Verkehr (ACV).

> Wie sollten Autofahrer reagieren? Grundsätzlich gilt: Im Wald und an Feldrändern Fuß vom Gas. Bei Tempo 60 ist der Bremsweg 35 Meter lang - bei Tempo 100 bereits 79 Meter. Steht ein Tier am Fahrbahnrand und schaut auf die Autos, bedeutet dies nicht, dass das Reh auch wartet, bis man vorbeigefahren ist. Man muss immer damit rechnen, dass es unmittelbar vor das Auto springen könnte. Vorsorglich sollte man die Geschwindigkeit drosseln. Als weitere Regel gilt: Beim Auftauchen von Wild Fernlicht abblenden, bremsen, hupen und das Auto auf Spur halten. Zudem sollte immer mit Nachzüglern gerechnet werden.

Läuft Wild auf die Straße, sollten riskante Ausweichmanöver vermieden werden. Der Zusammenprall mit einem anderen Auto oder Baum geht in der Regel weniger glimpflich aus als die Kollision mit einem Tier.

> Was ist nach einem Wildunfall zu tun? Die Unfallstelle sollte gesichert werden. Das heißt: Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen, die Unfallstelle mit Warndreieck absichern und die Polizei unter 110 anrufen. Gibt es Verletzte, wird über 112 auch der Rettungsdienst gerufen, wie der ADAC empfiehlt. Ein verletztes oder totes Tier sollte möglichst nicht angefasst werden. Die Bergung ist Sache des Försters oder Jagdpächters. Wer Wild mitnimmt, macht sich der Wilderei strafbar.

> Was ist wegen der Versicherung zu beachten? Autofahrer sollten nach dem Unfall die Schäden fotografieren und sich eine Wildunfallbescheinigung von Polizei, Förster oder Jagdpächter ausstellen lassen. Im vergangenen Jahr zahlten die Versicherer im Schnitt rund 2800 Euro pro Wildunfall.

Bei der Schadensregulierung kann es durchaus eine Rolle spielen, ob eine Vollbremsung als angemessen betrachtet wird. "Dabei geht man davon aus, dass eine Vollbremsung bei kleineren Tieren wie einem Hasen eher nicht angemessen ist, bei größeren Tieren wie Reh, Hirsch oder Wildschwein aber schon", erläutert Hannes Krämer, Verkehrsrechtsexperte beim Auto Club Europa.

Einige Anbieter decken über die Teilkaskoversicherung Schäden durch sogenanntes Haarwild, also Rehe, Hirsche und Wildschweine, ab. Andere Versicherer haben ihren Schutz zusätzlich auf Unfälle mit bestimmten weiteren oder auch sämtlichen Tieren ausgeweitet.

Wenn nicht nachzuweisen ist, dass der Schaden am Fahrzeug durch den Zusammenstoß mit Wild oder infolge von Ausweich- oder Bremsmanövern entstanden ist, kann der Schaden über die Vollkaskoversicherung reguliert werden. Auf die Schadenfreiheitsklasse wirkt sich ein regulierter Wildunfall nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft nicht aus.

> Was, wenn jemand einem Wildtier ausweicht und mich dabei rammt? In solchen Fällen wird der Schaden von der KFZ-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers reguliert, erläutert Hannes Krämer. "In der Regel ohne Weiteres."

Welche Schutzmaßnahmen helfen gegen Wildunfälle? Eine Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer ergab, dass keine der empfohlenen Maßnahmen wie Duftbarrieren, optische und akustische Reflektoren, Wildwechselschilder oder Sträucher am Straßenrand wirksam Wildunfälle reduziert. Am effektivsten sind offenbar Wildschutzzäune wie an Autobahnen. Ansonsten heißt es: Fuß vom Gas.