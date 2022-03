Von Laura Engels

Ein Gefühl von grenzenloser Freiheit. Anmutig auf der Schneeoberfläche schweben. Eine weiße Pulverwolke hinter sich herziehen. Bei Könnern sieht Tiefschneefahren nicht nur ästhetisch, sondern auch spielerisch leicht aus. "Wir fahren jetzt mal hier runter." Andi Kathrein zeigt auf die weiße Rinne vor uns. "Ganz schön eng" denke ich, fahre aber gehorsam los. "Ihr könnt ruhig etwas ausholen und müsst nicht so kurze Schwünge innerhalb der Rinne machen." Gesagt, getan, gefallen. Wir sind nur wenige Meter abseits der Piste und schon sind alle weißen Träume zerplatzt. Erst mal die Beine sortieren, aufrichten und Schnee abklopfen. "Fahrt ruhig vor", sage ich zu meinen Verfolgerinnen hinter mir. Denn außer meinem Ego ist nichts angekratzt. "Keinen Stress, du bist beim Women’s Camp, hier warten wir aufeinander." Zugegeben, ich bin in meinem Leben auch schon mal in Begleitung von Männern gestürzt. Auch sie haben gewartet. Trotzdem hallt dieser Satz nach.

Info: Paznaun Anreise: Die Region Paznaun in Tirol ist mit dem Auto in etwa fünf Stunden erreichbar – entweder über die Fernpassbundesstraße B 179 vorbei an Imst und Landeck oder über den Bodensee und Arlbergtunnel. Auf österreichischen Autobahnen herrscht Vignettenpflicht. Auch der Arlbergtunnel ist mautpflichtig. Für Reisende mit der Bahn ist Landeck der Zielbahnhof. Von dort fährt der Linienbus 260 weiter zum Urlaubsort. Region: Die Silvretta Gruppe umfasst 74 Dreitausender – zahlreiche davon im Paznaun und Umgebung. Die Gipfel der Silvretta bieten Skitourengehern aller Schwierigkeitsgrade zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten von November bis Mai. In Ischgl finden Freerider unverspurte Rinnen und Abfahrten, die direkt vom Skigebiet zugänglich sind. Aus dem Lift aussteigen und einmal abbiegen reicht hier meist aus, um abseits der präparierten Pisten ungestörte Schwünge in den Pulverschnee zu ziehen. Das Gebiet ist auf einer Höhe von über 2000 Metern schneesicher, www.paznaun-ischgl.com. Women's Camp: Während der Wintercamps von Sporting Women stehen Freeriden und Skitourengehen für alle Könnerstufen sowie Yoga und Vorträge auf dem Programm.Das nächste Wintercamp im März in Silvretta Montafon ist bereits ausgebucht. Bis zur nächsten Skisaison bieten aber auch Bike- und Achtsamkeitscamps Frauen die Gelegenheit, gemeinsam Sport zu machen, www.sporting-women.de

Ist es für Frauen leichter, etwas Neues zu lernen, wenn sie unter sich sind? Für mich persönlich stellte sich diese Frage nicht. Doch zweimal im Jahr melden sich jeweils rund 40 Frauen beim Women’s Winter Camp von Sporting Women an, weil sie genau das sein wollten: unter sich. Auch im Sommer gibt es das Format zu den Themen Mountainbike, Rennrad oder Achtsamkeit. "Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, wie groß das Interesse der Zielgruppe am gemeinsamen Entdecken und Erleben von Sportarten ist", sagt Projektleiterin Jessica Peter. Zusammen Sport machen, relaxen und sich über Techniktrends ohne die Argusaugen der Männerwelt informieren, das mache die Camps seit 2013 aus. "Frauen können sich dabei ganz anders entfalten und wollen ab und zu auch einfach nur mal schöne Tage mit der Freundin verbringen."

Egal, ob Anfängerin, Fortgeschrittene oder Profi: Vier Tage lang nehmen die Teilnehmerinnen an Freeride-Kursen oder geführten Skitouren teil – Techniktraining sowie Lawinenkunde in Theorie und Praxis inklusive. Doch bevor es raus ins alpine Gelände rund um Galtür und Ischgl geht, muss die Grundausrüstung her: Sonde, Schaufel und LVS-Gerät sind Pflicht, ein ABS-Rucksack ist empfehlenswert. Wer das Equipment nicht schon hat, kann es vor Ort leihen. Denn die Wahrheit hinter Powder-Abfahrten im Sonnenschein bedeutet: Tourenplanung, Lawinenlagebericht und Wetterlage einschätzen sowie Know-how über alpine Gefahren. Wer abseits der Piste unterwegs ist, verlässt den gesicherten Skiraum. Hier ist nicht mehr die Bergbahn, sondern jeder selbst für seine Sicherheit verantwortlich.

Bergpanorama: Bei einer Skitour können die Teilnehmerinnen die unberührte Natur im Tiefschnee gleich zweimal genießen. Foto: Anne Kaiser Photography

"Wichtig ist, sich am Anfang genügend Zeit zu nehmen und nicht gleich zu große Pläne zu schmieden", betont Christoph Pfeifer, der die Skitouren-Anfängergruppe gemeinsam mit Kathrein leitet. LVS-Gerät umhängen, Sonde, Schaufel und Helm für die Abfahrt im Rucksack verstauen, Felle nicht vergessen. Nach dem ernüchternden Versuch neben der Piste, geht es jetzt richtig raus ins Gelände. Auf dem Parkplatz heißt es: Felle aufziehen. Um sich an die Tourenski zu gewöhnen, geht es die ersten Kilometer einen Spazierweg hinauf. Dabei dürfen wir die Bodenhaftung nicht verlieren. Heißt: Skier nicht anheben, sondern nach vorn schieben und gleiten. "Wie Kinder laufen, wenn sie keine Lust mehr haben weiterzugehen", sagt Kathrein. Also schlurfen wir bis zur Waldgrenze auf 1900 Meter.

Ab da geht’s im Tiefschnee steilere Hänge hinauf. "Die Fußsohle gleichmäßig belasten", ruft Pfeifer uns zu. Als wir die Friedrichshafener Hütte auf 2100 Meter erreichen, haben alle noch Reserven. "Wollt ihr noch weiter?" Hoch ja, aber im Tiefschnee alles wieder runter? Wir folgen dem weisen Rat des erfahrenen Bergführers: "Manchmal ist weniger viel mehr."

Bei der Abfahrt im samtig weichen Tiefschnee folge ich sicherheitshalber Pfeifers Spuren und Anweisungen. "Oberkörper nach vorn, die Kurven mehr ausfahren, deutlichere Hoch- und Tiefbewegungen." Mit Leichtigkeit hat das noch nicht viel zu tun, aber immerhin bleibe ich auf den Beinen. "In entspannter Atmosphäre ohne Druck lernt man viel mehr", ist Teilnehmerin Rabea Sethmacher überzeugt. Diese Erfahrung machte die 32-Jährige bereits bei Bike-Camps von Sporting Women. Bei privaten Mountainbike-Touren schob sie früher Frust: "Wenn der Partner oder Freunde Druck machen, funktioniert es nicht und man verliert die Lust." Solche Szenen hat Pfeifer auch auf Skiern schon zur Genüge gesehen: Je mehr man(n) drängt, desto schlechter wird’s. Der 58-Jährige hat schon öfter Gruppen im Women’s Camp geleitet und steht hinter der Idee. "Das hat nichts mit Können zu tun. Aber nur unter Frauen geht manches leichter."

Der Galtürer Bergführer Christoph Pfeifer zeigt, wie man die Felle auf die Skier zieht.. Foto: Laura Engels

Noch können die Frauencamps nicht ganz auf Männer verzichten. Es gibt einfach viel zu wenig weibliche Bergführer, die für das alpine Gelände notwendig sind. In Deutschland und Österreich liegt die Quote gerade mal bei etwa zwei Prozent. "Ich war deshalb erst etwas skeptisch, aber wir hatten super Glück mit unseren beiden Guides", sagt Sethmacher. Ihre Teamkollegin Fresa Amthor hat schon Erfahrungen mit weiblichen Guides machen können. "Das fühlte sich gar nicht so stark nach Führen an, vielmehr haben wir gemeinsam das Ding durchgezogen", erzählt die 48-Jährige.

Zu Beginn ihrer Karriere im Gelände setzte auch Freestyle-Skifahrerin Sophia Schwartz aus den USA auf weibliches Know-how und suchte sich bewusst Frauen als Mentorinnen. "Sie verhalten sich klüger in den Bergen, haben nicht so ein großes Ego und sind gewillt, noch mehr darauf zu achten, ob es sicher ist", findet die 31-Jährige, die auf Einladung ihres Sponsors Fischer Sports zur "Freeride Team Week" nach Ischgl gekommen ist. Lange Zeit hätten sich Frauen wie Männer verhalten müssen, um erfolgreich zu sein. Inzwischen würden auch die Fähigkeiten honoriert, die Frauen mitbringen. Ist die Genderdebatte in der Profiszene also kein Thema mehr? "Sagen wir es so: Zum ersten Mal in meiner Karriere kommt jetzt der neue Freeride-Ski auch in einer Größe heraus, die für mich angefertigt wurde. Und ich kann auf eine lange Karriere zurückblicken", sagt Kollegin Lynsey Dyer, die schon mehrfach als "Skifahrerin des Jahres" ausgezeichnet wurde. Auch die US-Frauen sind in Ischgl und Umgebung, um auf unverspurten Hängen ihre Linien zu ziehen – wenn auch auf einem ganz anderen Niveau.

"Du spürst eine wahrhaftige Verbindung zu den Bergen und zur Natur, den Pulverschnee, aber auch den Respekt", schwärmt Dyer. Respekt? Habe ich. Verbindung? Ausbaufähig. Wie lange dauert es, bis man dieses Gefühl genießen kann? "Ich sage immer, urteile nicht, bevor du es nicht fünfmal probiert hast", sagt Dyer. Auch ihre österreichische Teamkollegin und Skilehrerin Sabine Schipflinger weiß, wie mühselig die ersten Versuche im Tiefschnee sind. "Es ist viel feineres Skifahren, sanfte Bewegungen sind wichtig." Sie selbst bietet auch reine Frauenkurse an und macht damit gute Erfahrungen: "Frauen pushen sich gegenseitig und lernen viel voneinander. Sie freuen sich auch, wenn die eine was kann, was sie selbst nicht können."

Hinter der Faszination des unberührten Schnees lauert jedoch immer auch die Gefahr. Deshalb gehört der sichere Umgang mit dem LVS-Gerät, das zur Lawinenverschüttetensuche eingesetzt wird, immer dazu. Wir üben den Notfall. Pfeifer und Kathrein vergraben ein Gerät im Schnee. Wenn ein Mensch von einer Lawine verschüttet wird, sind die ersten 15 Minuten entscheidend. Deshalb sei die Kameradenrettung das A und O, betont Pfeifer, der seit 40 Jahren als Bergführer unterwegs ist. Seine Camp-Frauen folgen ihm nach zwei Tourentagen und der LVS-Übung für etwas Techniktraining noch mal auf die Piste. Zur Belohnung geht’s immer wieder links und rechts in den Tiefschnee. Die Sonne scheint. Neuschnee liegt auf den Hängen. Und zwischendurch gibt es tatsächlich diesen Moment, in dem es sich anfühlt, als würden die Skier auf der Schneeoberfläche schweben und ein Glücksgefühl den Körper durchströmen. Dafür haben sogar vier Tage gereicht.