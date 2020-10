(dpa). Müssen Reisende im Urlaubsgebiet einen negativen Corona-Test vorweisen, sollten sie einen Test-Termin vereinbaren, sobald sie ihre Reisedaten kennen. Dazu rät Prof. Tomas Jelinek vom Centrum für Reisemedizin in Berlin. "Sonst kann es schwierig werden."

Er rät, den Termin mit genügend Puffer zur geplanten Abreise zu legen. "Wenn die Teststelle versprechen kann, dass das Ergebnis in der Regel in 24 Stunden vorliegt, würde ich, wenn ich beispielsweise am Freitag abreise, den Termin auf Mittwoch legen", empfiehlt der Experte. Wer hingegen nur einen Tag Puffer einplane, gehe ein kleines Risiko ein.

Für eine riskante Idee hält der Mediziner es auch, wenn man Montag losfahren möchte, aber einen maximal 48 Stunden alten negativen Test vorweisen muss. "Weil am Sonntag keiner arbeitet und am Samstag auch nur wenige Stellen aufhaben", so Jelinek. Liegen keine Symptome vor, müssen Reisende die Testkosten in Höhe von insgesamt rund 140 Euro pro Person in der Regel selbst tragen.