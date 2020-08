Von Helge Bendl

Raus aus der Gemütlichkeit des wärmenden Schlafsacks, rein in die schützende Windjacke, dann raus ins Freie! Um kurz vor halb sechs, wenn die Nacht sich gerade entschieden hat, zu Bett zu gehen, schlüpft man selbst in die bereitgestellten Wanderschuhe und stiefelt vom Matratzenlager die Treppe hoch zur Aussichtsplattform. Die Blase an der rechten Ferse schmerzt, es ist wirklich verdammt früh, außerdem ziemlich frisch für einen Sommermorgen – das Thermometer zeigt hier oben minus zwei Grad. Trotzdem ist es die beste Zeit. Weil er dann noch in sich ruht, der berühmte Berg – 2962 Meter hoch, vor 200 Jahren erstmals bestiegen, inzwischen als Deutschland höchste Erhebung von jährlich mehr als einer halben Million Touristen besucht. Doch jetzt, in den letzten Minuten vor Sonnenaufgang, ist die Zugspitze noch menschenleer.

Anreise: Mit der Bahn bis Garmisch-Partenkirchen – Tickets im Tarif "Super Sparpreis" gibt es bereits ab 17,50 Euro. Dort kann man am Bahnhof direkt in die Zahnradbahn umsteigen. Auf den Gipfel geht's per Seilbahn (Kombiticket Berg- und Talfahrt 59,50 Euro pro Person, www.zugspitze.de). Zugspitztour: Bei der dreitägigen Zugspitztour geht man auf der historischen Route durchs Reintal und übernachtet zwei Mal in den Hütten des Deutschen Alpenvereins (www.zugspitztour.de). Nichtmitglieder zahlen pro Übernachtung 38 Euro (nur Barzahlung, unbedingt rechtzeitig reservieren). Spitzenwanderweg:Rund um den 2962 Meter hohen Berg und zu den schönsten Zielen der Zugspitz-Region führt ein neuer Fernwanderweg. Die 200 Kilometer und mehr als 6800 Höhenmeter des "Spitzenwanderwegs" sind in zwölf Etappen aufgeteilt. (www.spitzenwanderweg.de) Weitere Infos www.zugspitz-region.de

Die Sicht reicht gut 150 Kilometer weit. Im Osten erhebt sich ein Feuerball hinter der scheinbar endlos langen Kette an Bergspitzen, deren schneebedeckte Grate an den Wolken kratzen. Der erste Lichtstrahl des neuen Tages lässt das goldene Gipfelkreuz aufblitzen. Erst erröten nur die Spitzen der umliegenden Ein- und Zweitausender, die alle zur Zugspitze aufschauen, dann auch der Schneeferner, der Gletscher zu ihren Füßen. Unten im Tal liegt der Eibsee zwar noch im Dunkel und wird erst im Laufe des Tages zur Postkartenschönheit, doch hier oben haben die Alpendohlen längst mit ihrer Morgengymnastik begonnen. Später, wenn sich die Kabinen der Seilbahn öffnen, werden sie als vorwitzige Brotzeitgeier vom Picknick der Besucher naschen. Jetzt machen sie sich warm: In akrobatischem Segelflug gleiten sie die Kammlinie entlang, lassen sich fallen, schießen im Aufwind wieder nach oben – all das, ganz ohne mit den Flügeln zu schlagen.

Menschliche Wesen sind dagegen noch keine unterwegs. Nur der Aufseher der Wetterstation, der in seinem 16-Quadratmeter-Zimmerchen mit Kochplatte und Klappbett übernachtet hat, erscheint mit Zahnbürste im Mund und nickt zum Morgengruß. Und Hansjörg Barth, Hüttenwirt im 1897 eingeweihten Münchner Haus des Deutschen Alpenvereins, blickt prüfend zum blauen Himmel und packt dann noch mehr Briketts in den großen Holzherd, der seine Küche befeuert. "Sommer, Ferienzeit, perfekte Sicht: Drei Gründe, warum es heute wieder voll werden wird", sagt der Mann, der gerne forsch grantelt, aber doch eine gute Seele ist. Seit dem Jahr 1925 bewirtschaftet seine Familie das Münchner Haus. Eigentlich wollte der 72-Jährige das Geschäft längst an seinen Sohn Toni übergeben. Doch der Berg lässt ihn nicht los, und so ist er immer noch hier.

Für einen Besuch der Zugspitze müssen Flachländer ihre Beine nicht mehr trainieren: Die Zahnradbahn und die Seilbahnen auf deutscher Seite können 6000 Menschen am Tag nach oben bringen, samt Kinderwagen, Rollstühlen und Boxen für die Schoßhündchen. Dazu kommen noch weitere Passagiere einer Seilbahn auf österreichischer Seite, plus die Wanderer, die auf einer der vier üblichen Routen aufsteigen. Jetzt aber herrscht noch Ruhe vor dem Sturm: Es frühstücken nur jene paar Bergsteiger, die in Hansjörg Barths Wolkenhaus übernachtet haben, um zeitig auf ihre Tour aufbrechen zu können.

Corona-Hinweise Auch wenn die Reisewarnung für einige europäische Länder am 15. Juni aufgehoben wurde, sollten sich Reisende vor Reiseantritt informieren. Denn es kann auch weiterhin zu Beschränkungen kommen. Reisende sollten daher unbedingt die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes beachten unter www.auswaertiges-amt.de

Vor fast genau 200 Jahren stand erstmals ein Mensch auf dem höchsten Gipfel des Wettersteingebirges. Am 27. August 1820 wurde "die höchste Spitze des noch von keinem Menschen bestiegenen, so verschrienen Zugspitzes erreicht", schrieb Leutnant Josef Naus in sein Tagebuch. Dem erst 27-Jährigen und seinen zwei Begleitern, einem Helfer und einem Bergführer aus dem Ort Partenkirchen, war der Aufstieg nach einem Gewaltmarsch "unter einigen Lebensgefahren und außerordentlichen Mühen" gelungen. Dabei scheint das Trio aber den Geist der Zugspitze aufgeschreckt zu haben, der – glaubt man den lokalen Legenden – die Form eines Riesenvogels annimmt und die Schafshirten mit Steinen bewirft, wenn er gerade schlechte Laune hat. Offensichtlich war der Zugspitzgeist nicht davon begeistert, sein Reich nun mit Besuchern teilen zu müssen. Naus hatte nicht einmal die Zeit, eine Pyramide auf dem Gipfel zu errichten: "Nach fünf Minuten wurden wir von einem Donnerwetter, mit Schauer und Schneegestöber begleitet, begrüßt, und mussten unter größten Gefahren die Höhe verlassen."

An guten Tagen blickt man von der Zugspitze 250 Kilometer weit auf etwa 400 Gipfel – den Feldberg im Schwarzwald, Hochkönig und Watzmann in den Berchtesgadener Alpen, Großglockner und Wildspitze in Österreich, und mit der Marmolata auch den höchsten Berg der Dolomiten. Kein anderer derart leicht erreichbarer deutscher Gipfel hält mit diesem 360-Grad-Panorama mit. Nicht nur von den sechs Urlaubsgebieten der oberbayerischen Zugspitz-Region hat man den Zauberberg oft im Blick, mit Glück kann man ihn schon von München aus sehen. Diese Ansicht scheint einst König Maximilian I. inspiriert zu haben.

Münchner Haus und Wetterstation auf dem historischen Plakat

"Der Herrscher über Bayern hatte befohlen, das Land für einen Topographischen Atlas vermessen zu lassen", erzählt Stefan Ritter, der das Archiv des Deutschen Alpenvereins betreut. "Leutnant Josef Naus musste im Jahr 1820 hoch auf die Zugspitze, um wissenschaftlich festzustellen, ob es sich beim höchsten Gipfel des Wettersteingebirges wirklich um den höchsten Gipfel Bayerns handelte." Mit dem Alpinismus ging es dann aber erst ein paar Jahrzehnte später so richtig los. Und Mitte des 19. Jahrhunderts war die Zugspitze noch lange kein Mythos – für die Bergsteiger gab es interessantere Ziele. "So arg hoch ist der Berg ja nicht, eher ein Leichtgewicht im Vergleich zu den Viertausendern der Alpen", lästert der Historiker. "Ins Blickfeld der Öffentlichkeit ist die Zugspitze erst vor gut 150 Jahren gerückt: Da wurde die Zugspitze zum höchsten Berg im Deutschen Reich."

Nur acht Minuten und 47 Sekunden braucht die 2017 eingeweihte neue Seilbahn heute für die 1945 Höhenmeter von der Talstation am Eibsee zur Bergstation auf der Zugspitze. Man schwebt in bodentief verglasten Riesenkabinen hinauf, und hat dank schlauer Extras wie einer Scheibenheizung selbst bei miesem Wetter eine ungetrübte Sicht. Wer sich dem Zauberberg aber mit mehr Muße nähern will, wandert auf der historischen Route durchs Reintal und nimmt sich dafür drei Tage Zeit. Die Tour ist einfacher als der Anstieg übers Höllental, wo man sich im Klettersteig mit Gurt und Helm nach oben kämpft. Weil ein paar kurze Fels- und Drahtseilpassagen überwunden werden müssen, sollte man aber trittsicher sein – und die Kondition für 2300 Höhenmeter Aufstieg mitbringen.

Von dem wird der letzte Krümel vertilgt, als die Wanderer erfahren, dass das ganze Essen aufwändig per Helikopter eingeflogen werden muss. Die Gaststube ist urig, die Zimmer klein, doch Komfort erwartet hier niemand. Und die Nacht verläuft ruhig – anders als damals bei Josef Naus. Der klagte noch: "Übernachtet in der Hirtenhütte, von einer Menge Flöhe dargestellt gemartert, dass ich wachend am Feuer die halbe Nacht mit Tötung derselben zubringen musste."

Am nächsten Tag geht es zum Quelltopf der Partnach, die mit Wucht aus dem Fels schießt, und durchs Brunntal steil bergan zur historischen Knorrhütte. Die wurde bereits 1855 erbaut, noch vor der offiziellen Gründung des Alpenvereins. Wer sich hier die Beine vertreten will, kann über den ebenen Plattsteig zum Gatterl wandern, ein Tor, das die Grenze zu Österreich markiert. Die meisten Wanderer aber genießen einfach den Blick von der Terrasse – und abends die Riesenportion Spaghetti, die man am nächsten Morgen für den Aufstieg braucht.

Drei Stunden lang geht es bergauf, erst durch Schotter, dann durch Schneefelder, schließlich über eine steile Flanke mit lockerem Geröll. Oben angekommen, empfängt einen plötzlich der geschäftige Trubel der Aussichtsplattform und das Geschnatter der vielen Besucher. Doch als Wanderer staunt man still. Weil nach dem langen Aufstieg auf fast 3000 Metern die Atemluft ziemlich kostbar ist. Und weil angesichts des spektakulären Panoramas erstmal ohnehin die Worte fehlen.