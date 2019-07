Mit dem Kahn lässt es sich am besten in die Märchen- und Sagenwelt des Spreewaldes eintauchen. Darauf lässt es sich sogar picknicken. Foto: Friedrich

Von Christine Friedrich

Spreewaldkrimi" und "Spreewaldgurke", das sind Begriffe, die jeder kennt. Stimmt es wirklich, dass es hier kleine "Lagunenstädte im Taschenformat" gibt, wie sie Fontane einst beschrieb: "ein Venedig, wie es vor 1500 Jahren gewesen sein muss, als die ersten Fischerfamilien auf Sumpfeilanden Schutz suchten …"? Was aber verbirgt sich wirklich hinter dieser sagenumwobenen und einmaligen Landschaft in Deutschland? Wir wollen es genauer wissen und bitten unsere alten Studienfreunde Jenny und Paule, beide waschechte Spreewälder, ein Treffen in ihrer Heimat zu organisieren.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto über die A9 und die A72 und ab Chemnitz die A4 bis Dresden-Nord. Auf der A13 geht es weiter bis Lübben Übernachten: Die Pension "Zum Schlangenkönig", Waldschlößchenstraße 14, in Burg (Spreewald) hat sehr hübsch eingerichtete Doppelzimmer ab 85 Euro. Direkt am Wasser gelegene Ferienwohnungen oder Pensionen gibt es viele. Die meisten [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto über die A9 und die A72 und ab Chemnitz die A4 bis Dresden-Nord. Auf der A13 geht es weiter bis Lübben Übernachten: Die Pension "Zum Schlangenkönig", Waldschlößchenstraße 14, in Burg (Spreewald) hat sehr hübsch eingerichtete Doppelzimmer ab 85 Euro. Direkt am Wasser gelegene Ferienwohnungen oder Pensionen gibt es viele. Die meisten bieten auch Kahnfahrten oder Paddelboot-Verleih Essen und Trinken: Ob Zander, Hecht, Wels, Schleie in Meerrettich- oder Biersauce oder das leckere Steak vom Uckermärker Weiderind, viele Hofrestaurants servieren typische Spreewaldgerichte mit regionalen Produkten wie Spreewaldgurken, Senf und Meerrettich. Unbedingt sollte man Blechkuchen und Eierplinse probieren. Ofenwarmen Räucherfisch kann man am Burger Hafen "Zur alten Aalreuse" im Biergarten direkt am Fließ genießen. In den Hofläden der "Gemüsekammer Brandenburgs" kann man sich mit regionalen Spezialitäten eindecken.

"Dobry dzen! Witajco k nam!" - Wir staunen nicht schlecht über die sorbischen Begrüßungsworte von Jenny: "Guten Tag und herzlich willkommen!" Mit frischem runden Brot und Salz begrüßen uns unsere Gastgeber und zelebrieren einen uralten Brauch der Sorben. Jenny ist stolz darauf, dass die sorbischen Traditionen, die Sprache und die Spreewaldtracht bis in die heutigen Tage gepflegt werden. Schon zu DDR-Zeiten gab es an den Schulen zweisprachigen Unterricht und die Ortsschilder sind bis heute in deutscher und sorbischer Sprache gefertigt.

Wer die Urtümlichkeit des Spreewaldes entdecken will, steigt am besten aufs Fahrrad, in einen Spreewaldkahn oder in ein Paddelboot. Mit fast 1000 Kilometern Fließgewässer erstreckt sich dieses Biosphärenreservat auf 470 Quadratkilometer von Lübben im Nordwesten über Lübbenau und Burg bis kurz vor Cottbus im Südosten. Im romantischen Lagunenstädtchen Lehde sind einige Gehöfte nur auf dem Wasserweg, zu Fuß oder dem Fahrrad erreichbar.

Wir entscheiden uns fürs Rad und beginnen auf dem Gurkenradweg in Burg. Zunächst geht es durch eine parkartige Landschaft, die von unzähligen kleinen Gewässern durchzogen ist. An uns ziehen Streusiedlungen und Gurkenfelder vorbei, bis wir uns unter schattigen Blätterdächern alter Bäume einer Allee wiederfinden. Der Gurkenradweg ist weitestgehend flach und umfasst rund 260 Kilometer. Die feuchten und humusreichen Böden und das Klima des Spreewaldes sind bestens geeignet für das Wachstum der Gurken, die schon Theodor Fontane um 1870 literarisch würdigte. Unter Zugabe von Kräutern wie Zitronenmelisse, Basilikum, Wein-, Kirsch- oder Nussblättern entstehen die köstlichsten Gurkenvarianten. Der Markenname Spreewaldgurke ist seit 1999 EU-weit geschützt.

In der Hofbäckerei Ballaschk, direkt am Fließ, wie die Spreearme hier genannt werden, lockt lecker duftender Blechkuchen. In einem romantischen Garten machen wir Rast. Wir lassen uns den Hefekuchen ob in Rhabarber-, Kirsch- oder Pflaumenvariante mit Butterstreuseln schmecken. Probieren sollte man auch Eierplinse mit heißen Kirschen und Sahne.

In dem kleinen Familienunternehmen der Familie Ballaschk an der "Schwarzen Ecke" in Burg wird nicht nur gebacken, es werden auch Edelbrände und Obstgeister aus naturbelassenen Beeren und Früchten der Region hergestellt. Bei einer kleinen Führung durch die Brennerei wird so manches Geheimnis über die Herstellung der Spreewälder Sagengeister und des Whiskys gelüftet. Nach einer Kostprobe geht es weiter mit dem Rad.

Endlich erreichen wir das wuselige Zentrum von Burg. Das aufstrebende Spreewalddorf ist geprägt von weit auseinanderliegenden Höfen, typischen Holzbockhäusern und zahlreichen Fließarmen der Spree. Am imposanten Bismarckturm, von dem man einen herrlichen Blick in die Landschaft genießen kann, erzählt uns Jenny von der "Spreewälder Sagennacht", einem alljährlich zu Pfingsten ausgetragenem Theaterevent. Hier wird die Legende vom einstigen Sorbenkönig, welcher auf dieser Anhöhe eine Burg erbaut haben soll, wieder lebendig.

Weiter geht es auf den Drahteseln vorbei an spitzen Heuschobern und alten Holzhäuschen, die uns in eine Stimmung versetzen, als wären wir im Märchenwald bei Hänsel und Gretel. Es scheint, als sei die Zeit stehengeblieben. Hier in der zauberhaften Landschaft des Spreewaldes kann man dem hektischen Alltag entfliehen und die Seele baumeln lassen. In unserer gediegenen Ferienanlage "Zum Schlangenkönig" direkt am Wasser im Ortsteil Burg-Kauper werden wir bereits zum Abendessen erwartet. Selbstverständlich bestelle ich das Spreewälder Nationalgericht: Pellkartoffeln mit Kräuterquark und Leinöl, dazu Spreewaldgurken. Leider steht Fontanes Leibspeise: "Hecht in Spreewaldsoße" nicht auf der Speisekarte. Nach dem Essen erklärt uns Jenny, was es mit den gekreuzten Schlangen auf sich hat, die die Giebel der Spreewaldhäuser zieren.

Die Schlangen wurden schon in alter Zeit als Schutzheilige verehrt, erklärt sie. Die alten Holzblockhäuser sind auf Stelzen gebaut, um dem Hochwasser zu trotzen. Solange die Schlangen unter den Häusern leben, ist die Natur im Gleichgewicht. Wehe aber, sie verlassen ihr Refugium, dann droht ein Hochwasser. Die Schlangen gelten von Alters her als die ersten Boten, die vor der Katastrophe warnen. Deshalb sieht man an den alten Holzbohlenhäusern die Schlangenfrau und den Schlangenmann, welche gemeinsam das Haus beschützen. Was es aber mit dem legendären Schlangenkönig auf sich hat, ließ Jenny noch offen.

Am nächsten Morgen starten wir mit Sebastian, Kahnfährmann in dritter Generation, in ein zweieinhalbstündiges Abenteuer der ganz besonderen Art. Auf dem alten Holzkahn stehen Bänke und gedeckte Tische für uns bereit. Schmalz- und Leberwurstbrote sind geordert. Sebastian, ein sonnengebräunter Mittzwanziger mit breiten Schultern und einem schneeweißen Hemd mit dunkler Weste, stakt das vier Meter lange Holzrudel aus Eschenholz in das Wasser. Stolz berichtet er, dass er der einzige Kahnfährmann ist, der noch drei dieser traditionellen großen Holzkähne aus DDR-Zeiten besitzt.

Diese 1,2 Tonnen schweren Kolosse wurden noch in den 80er Jahren nach uralter Sitte mit Nut und Feder gebaut. Alljährlich im Oktober müssen sie aus dem Wasser gezogen werden. Umgedreht trocknen sie dann über den Winter bis sie im April mit einer teerhaltigen Bio-Tunke gestrichen werden. Danach wird der Kahn drei Wochen komplett unter Wasser gesetzt, damit das Holz wieder quillt.

Das lange Holzruder kräftig in die Fließe stakend, erzählt uns Sebastian endlich die Sage vom Schlangenkönig, der einst seine Krone auf die weißen Buschwindröschen bei den Fließen legte, um mit den Schlangenkindern zu spielen. Die Krone wurde von einem Grafen geraubt und der wiederum verlor sie beim Sprung übers Wasser. Bis heute sucht man in den Fließen vergeblich nach der versunkenen Krone des Schlangenkönigs.

Wir sind nun mittendrin in der Märchen- und Sagenwelt, tauchen ein in einen Urwald aus Farnen, Eschen, Weiden und Buchen, sehen Störche kreisen und Fischotter vor uns schwimmen. Weiße Rinderfamilien mit ihren Kälbchen grasen neben uns auf den Weiden. Märchenhafte Hexenhäuschen umsäumt von bunten Blumen und Rhododendren gleiten sanft an uns vorbei. Wir sehen schillernde Libellen und erfahren, dass der Eisvogel, der Elbebiber, der Rotmilan und viele andere geschützte Arten hier wieder heimisch geworden sind. Wer ein urtümliches Naturerlebnis mit Urwaldfeeling haben möchte, ist hier genau richtig. Fernab der hektischen digitalen und motorisierten Welt, ist dies die absolute Entschleunigung. Wir jedenfalls lassen den Alltag völlig hinter uns und genießen tiefenentspannt dieses einmalige Naturerlebnis.

Entstanden ist diese urwüchsige Landschaft, die 1990 zum Biosphärenreservat erklärt wurde, in der letzten Eiszeit. Mit dem Einsetzen der Gletscherschmelze suchte sich das Wasser seinen Weg durch die Sümpfe und bildete ein feingliedriges Netz aus Fließen. 1991 erhielt der Spreewald Unesco-Status. Um den Artenreichtum zu schützen, darf kein künstlicher Dünger verwendet werden. Häuser dürfen nur dort gebaut werden, wo schon Häuser stehen oder standen.

Theodor Fontane war übrigens der erste, der den Spreewald in seinen literarischen Werken besonders für die Berliner touristisch interessant machte. Dem Dichter ist hier ab der Waldschlösschenstraße in Burg-Kauper ein Wanderweg gewidmet. Über seine Kahnfahrt schrieb Fontane damals: "Drei Bänke mit Polster und Rücklehne versprachen möglichste Bequemlichkeit, während ein Flaschenkorb von bemerkenswertem Umfang [...] auch noch für mehr als bloße Bequemlichkeit sorgen zu wollen schien [...]."

Jetzt haben wir Hunger bekommen und greifen zu den leckeren Broten. Während wir entspannt das Picknick genießen, steuert Sebastian durch Schleusen und unter Bäume hindurch. Hier und da spiegelt sich der Wald im Wasser. Wie auf Zauberschwingen schweben wir durch das verträumte Elysium. Mensch und Natur scheinen in dieser Auenlandschaft seit Jahrhunderten im Einklang zu leben.