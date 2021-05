Von Klaus P. Hunzinger

Odenwald. Mit Odenwald, Kraichgau und Bauland findet sich direkt vor der Haustür ein abwechslungsreiches Wandergebiet. In Kooperation mit der Touristikgemeinschaft Odenwald hat die RNZ landschaftlich schöne Wanderungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad ausgewählt – für Familien ebenso wie für konditionsstarke Wanderer. Für alle Touren gibt es auf dem TGO-Tourenportal (www.tg-odenwald.de) die Infos zum Ausdrucken oder Herunterladen. Weitere Ausflugstipps in die Region auf der Seite https://www.rnz.de/ausflug

Hardheim: Kapellenbergweg

Vom Wanderparkplatz "Wohlfahrtsmühle" im Erfatal bei Hardheim führt eine ausgedehnte Wanderung zur Ruine der Einsiedlerkapelle ("Kappel") im Wald oberhalb von Dornberg und durch die Einsiedlerklinge hinab zurück ins Erfatal. Auf dem Rückweg zur Wohlfahrtsmühle sind Abstecher zum Schächerstein und zur ehemaligen Lindenmühle möglich.

Strecke: 9,2 km

Dauer: knapp 3 Stunden

Höhenmeter: 191 Meter

Walldürn: Marsbachtal-Tour

Beim Parkplatz Auerberg am nördlichen Stadtrand von Walldürn beginnt die ausgedehnte Rundwanderung. Zunächst folgt man einem Kreuzweg zum Märzenbrünnlein mit kleiner Kapelle. In einem weiten Bogen führt der Weg bis an den Ortsrand von Rippberg. Auf dem Rückweg durch das Marsbachtal nach Walldürn lohnen Abstecher zum ökologischen Beobachtungsgehege und zum Restaurant Beuchertsmühle mit großem Spielplatz. Und wer schon mal in Walldürn ist, sollte auch einen Blick in die Wallfahrtsbasilika werfen.

Strecke: 13,2 km

Dauer: ca. 5 Stunden

Höhenmeter: 198 Meter

Eberbach: Auf den Katzenbuckel

Bei Wandertipps für den Odenwald darf er nicht fehlen: der Gipfel des Mittelgebirges, der Katzenbuckel. Die Wanderung für Konditionsstarke beginnt in der Altstadt von Eberbach. Über die Burgruine Eberbach und einem Abstecher zum Standort des ehemaligen Leininger Jagdschlosses "Emichsburg" erklimmt man den 626 Meter hohen "Monte Miau", wie er liebevoll im Volksmund genannt wird. Vorausgesetzt, der Katzenbuckel-Turm hat geöffnet, lohnt der Aufstieg, um bei gutem Wetter die Fernsicht zu genießen. Über Waldkatzenbach und Oberdielbach geht es in den Holdergrund und zurück nach Eberbach.

Strecke: 17,2 km

Dauer: ca. 5 Stunden

Höhenmeter: 576 Meter

Wilhelmsfeld: Kameralwald-Weg

Die abwechslungsreiche Rundwanderung startet und endet beim Wanderparkplatz Hinterbergweg in Wilhelmsfeld. Oberhalb der Gemeinde läuft man mit schönem Ausblick am Waldrand entlang. Über Linde, Prinzensitz und Sitzbuche geht es zum Langen Kirschbaum und zurück nach Wilhelmsfeld. Zahlreiche Hütten bieten unterwegs Rastmöglichkeiten, auch dem Teltschikturm kann, wenn er geöffnet hat, ein Besuch abgestattet werden.

Schwierigkeit: leicht

Strecke: 11,8 km

Dauer: gut 3 Stunden

Höhenmeter: 239 Meter

Waldbrunn: Den Räubern auf der Spur

Sie hat es wirklich gegeben: die Odenwaldräuber Hölzerlips und Manne-friedrich. Im Waldbrunner Ortsteil Mülben beginnt am Wanderparkplatz Kurpark eine Rundtour auf den Spuren der Bande. Durch ein Wildgehege geht es durch den Wald zum Steinernen Tisch und zum Felsenhaus des Hölzerlips. Die Räuberbande trieb zwischen Spessart und Odenwald ihr Unwesen. Im Mai 1811 haben sie an der Bergstraße bei einem Postkutschenüberfall einen Kaufmann getötet, sind später gefasst und in Heidelberg mit dem Schwert hingerichtet worden.

Schwierigkeit: mittel

Strecke: 7,4 km

Dauer: ca. 2 Stunden

Höhenmeter: 171 Meter

Neckartal: Burgentour

Von Neckarzimmern als Start- und Endpunkt mit der Burg Hornberg zum Auftakt geht es in einem stetigen Auf und Ab von Burg zu Burg durchs Neckartal. Zweimal wird dabei auch der Fluss überquert. Über den Michaelsberg mit seiner kleinen Kapelle wird Schloss Horneck in Gundelsheim erreicht, Burg Guttenberg lockt zusätzlich mit seiner Greifvogelwarte. Für die mühsamen Aufstiege wird man mit schönen Ausblicken ins Neckartal entschädigt. Die Strecke verläuft teils durch Dörfer und auf Landstraßen, teils auf Waldwegen und immer wieder mit Blick auf die Windungen des Neckars. Burg Hornberg, der Michaelsberg und Burg Guttenberg warten mit gastronomischen Angeboten auf.

Schwierigkeit: schwer

Strecke: 21,1 km

Dauer: gut 5 Stunden

Höhenmeter: 615 Meter

Burg Steinsberg: Familientour

Die leichte Familienwanderung zur Burg Steinsberg im Sinsheimer Stadtteil Weiler beginnt und endet am Parkplatz Hammerau. Der Höhepunkt der Tour ist die Burg mit weitem Ausblick in die Umgebung. Eine Grillhütte mit Spielplatz und das große Gelände der Burg Steinsberg bieten viel Platz für Spaß und Bewegung für die Familie. Wer mehr über die Burg und ihre ehemaligen Bewohner erfahren möchte, kann im Voraus eine Führung buchen. Für Kinder gibt es die Möglichkeit, die Geheimnisse der Burg mit dem Kinderburgführer selbstständig oder bei einer Führung für Kinder zu entdecken.

Schwierigkeit: leicht

Strecke: 5,2 km

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Höhenmeter: 143 Meter

Lobbach: Auf alten Mönchspfaden

Das historische Kleinod, das Kloster Lobenfeld mit seiner Kirche, kann man sich gleich zu Beginn oder am Ende der vier- bis fünfstündigen Wanderung anschauen, auf eine Besichtigung sollte man keinesfalls verzichten. Am Parkplatz beim Kloster beginnt die Runde durch den Kleinen Odenwald mit schönen Ausblicken bis in den Schwarzwald und den Großen Odenwald. Auf Waldwegen und durch Wiesen und Felder geht es in einem weiten Bogen um den Golfplatz zum Lobbacher Ortsteil Waldwimmersbach. Über Hackenberg und Sperbelbaumhütte erreicht man wieder Lobenfeld und das Kloster. Schöne Ausblicke auf sanfte Hügel, Streuobstwiesen und ländliche Idylle prägen die Tour.

Schwierigkeit: mittel

Strecke: 14,2 km

Dauer: ca. 4,5 Stunden

Höhenmeter: 255 Meter

Allemühl: Talblickweg

Umgeben von Wiesen und Wäldern in einem herrlichen Tal liegt Allemühl im Kleinen Odenwald. Der Dorfplatz ist der Startpunkt für eine aussichtsreiche Rundwanderung. Der gekennzeichnete Weg führt am Hang entlang und wartet mit Aussichtspunkten mit Bänken in allen vier Himmelsrichtungen auf: der August-Rumm-Gedächtnis-Ruh im Norden, im Osten am Waldrand Großer Heiserberg, im Süden am Waldrand Kleiner Heiserberg und im Westen beim Zollerwald. Wer noch Zeit hat, schaut im Seifertschen Mühlenladen vorbei.

Strecke: 8,4 km

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Höhenmeter: 270 m

Elztal: Kalkofen-Wanderweg

Zwei technische Kulturdenkmäler an der Grenze von Buntsandstein und Muschelkalk können auf dieser Rundwanderung besichtigt werden: die Kalköfen von Dallau und Neckarburken. Die beiden Kalkschachtöfen in den Elztaler Ortsteilen wurden wohl im 19. Jahrhundert errichtet. Sie funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Als Brennraum dient ein mit Kalk- und Sandstein doppelwandig gemauerter, trichterförmiger und nach oben offener Schacht mit zwei bis drei Meter Durchmesser. Im Mai 2010 wurden die beiden restaurierten Kalköfen von Dallau und Neckarburken mit dem Elztaler Kalkofen-Wanderweg verbunden. Der Startpunkt der Wanderung liegt oberhalb von Neckarburken. Neben der Kalkofentechnik gibt es auf der Hochfläche schöne Ausblicke in Odenwald und Bauland.

Strecke: 5,8 km

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Höhenmeter: 115 Meter

Heidelberg: Die Himmelsleiter

Kurz, aber heftig, so kann man diesen kleinen Ausflug auf der Himmelsleiter in Rohrbach skizzieren. Startpunkt ist der Treppenaufstieg der Himmelsleiter an der Winzerstraße. Oben angekommen, kann man sich auf Bänken ausruhen und den Ausblick genießen. Nach rechts durch den Wald geht es zurück nach Rohrbach.

Strecke: 1,3 km

Dauer: ca. 30 Minuten

Höhenmeter: 102 Meter