Hier lebt die gute alte Zeit des Wintersports wieder auf: Zwei Zuschauerinnen der Nostalgie-WM in Leogang haben sich in Tracht gewandet. Foto: Stephan Brünjes

Von Stephan Brünjes

Leogang. Der Untermoser-Erich ist der letzte heute: Startnummer 50 des "Torlaufs in zwei Durchgängen". Nummer 14 pflügt gerade durch den Hang, Zeit genug also für den Untermoser-Erich, den Zuschauern noch ein wenig über seine Ski zu erzählen. Eschenlatten, wahrscheinlich aus den Dreißiger Jahren, noch mit Riemenbindung. Darin arretiert hat der 48-Jährige schwarze Leder-Schnürstiefel. Die Gamaschen sind vom Flohmarkt, und statt der heute üblichen Thermo-Skianzüge trägt er Kniebundhose und Trachtenjacke mit Hirschhornknöpfen.

Im Ziel bejubelt dort der Untermoser-Erich seinen Sieg. Foto: Stephan Brünjes

So oder ähnlich ist jeder Teilnehmer gewandet, bei Nostalgie-Ski-Rennen, die es inzwischen im ganzen Alpenraum gibt. Die 3000-Seelengemeinde Leogang, 80 Kilometer südwestlich von Salzburg, ist eine Art Mekka der Nostalgiker, denn hier wird alle zwei Jahre sogar die Nostalgie-WM ausgefahren.

Doch nicht nur hier gibt’s Ski-Outfits mit Hirschhorn-Knöpfen und feder-geschmückten Filzhüten zu bestaunen. Denn immer mehr Alpenorte organisieren solche Retro-Veranstaltungen - ab Mitte Januar ist an vielen Wochenenden Nostal-Ski. Fast überall sind in dieser Retro-Latten-Sport-Szene sympathische Hangrutscher am Start, die gerne erzählen über ihr museales Hobby: Der Müllauer-Johann etwa und die Schinko-Elisabeth aus Piding bei Berchtesgaden.

Nachname, Bindestrich, Vorname - so werden sie angekündigt von den Pisten-Sprechern. Sie begleiten jeden Starter mit lustigen Sprüchen auf dem Weg durch den Wald aus wimpelverzierten Haselnuss-Slalomstangen: "Da hot´s ihm a weng g´strudelt", heißt´s, wenn die Läufer ins Rutschen kommen. "Passiert leicht", sagt Elisabeth Schinko, vor allem bei Ski ohne Stahlkanten, wie ich sie fahre."

Die Mitfünfzigerin kurvt auf den Spuren des österreichischen Skipioniers Mathias Zdarsky, der um 1900 die Anfänge heutiger alpiner Skifahrtechnik entwickelte und 1905 das erste Slalomrennen organisierte. Ihre 2,05 Meter langen Zdarsky-Ski hat sich Elisabeth Schinko von einem 80-jährigen Schreiner nachbauen lassen - für 350 Euro - und merkt nun, wie die Holzkanten von Rennen zu Rennen runder werden und noch weniger Halt geben als ohnehin schon.

Schuld daran ist vor allem der Kunstschnee, dessen Eiskristalle das Holz abschmirgeln. Umso stärker muss Elisabeth Schinko lenken. Das tut sie - anders als heutige Skifahrer - nicht mit zwei Stöcken, sondern mit einem Besenstiel-dicken Haselnuss-Stamm, dessen Metallspitze sie während der Fahrt abwechselnd links und rechts in den Schnee stemmt: "Wenn´s den Steckrn net hast zum Bremsn, dann geat gor nix!"

Entstanden ist der "Nostal-Ski"-Trend in Leogang aus einer Faschingslaune heraus, erzählt Rupert Grundner, der Organisator der WM: "Damals, 2003, sind wir mal mit alten Klamotten und auf den Latten unserer Vorväter im Skigebiet unterwegs gewesen und wurden überall bestaunt. Da haben wir`s einfach mal versucht und ein Rennen wie zu Opas Zeiten organisiert." Es war gleich ein großer Erfolg, und wird seitdem ausgerichtet vom Verein "Anno 1900".

Als große Gaudi für Zuschauer und Teilnehmer - vor allem, wenn Starter wie die Ortner-Erni kurz hinter der Edelweiß-Schanze stürzen und unter großem Hallo auf dem Hosenboden ins Ziel rutschen. Bei einer Weltmeisterschaft! Passiert mir nicht, hat sich der Untermoser-Erich geschworen, fegt den Hang als letzter runter, um unten der erste zu sein - mit Tagesbestzeit und einem kräftigen Belohnungs-Obstler aus dem Publikum.

Szenenwechsel nach Wagrain im Pongau, eine gute Autostunde östlich von Leogang: An der Mittelstation bei der Franzl-Alm fachsimpelt der Norwegerpulli - die Holzlatten im Arm - mit dem Pudelmützenträger, beide noch etwas außer Puste, denn aufrechte Nostalgiker wie sie verschmähen nicht nur beheizte Sessellifte mit Windschutz, sondern alles, was den Skifahrer auf Berge gondelt, zieht oder schiebt. Man kraxelt bitt´schön auf die Höhe, von der man talwärts zu kurven gedenkt.

Doch vor der Abfahrt müssen die Teilnehmer hier sogar auf den Laufsteg und präsentieren stolz ihre Ausrüstung - von Kniebundhosen bis zur quietschenden Klappbindung auf den Ski. Der Grund: Je authentischer und historischer die Ausrüstung, desto mehr Punkte gibt’s, und mit denen können die Nostalgiefahrer in der Endwertung die eine oder andere auf der Strecke verlorene Sekunde ausgleichen. Hans Müller vom Salzburger Skimuseum ist immer wieder begeistert: "Unwoahrschainlich, wos do für Ekschponate dobei san!"

Auf die Frage "Wer hat´s erfunden - das Nostalgie-Skifahren?" müssen schweizerische Brettl-Oldie-Fans einräumen, dass es diesmal die österreichischen Nachbarn waren. Aber auf die Frage, wer´s jeden Winter am längsten treibt, gibt’s seit 2010 eine ebenso klare Antwort: Kandersteg im Berner Oberland.

Denn der Ort zieht Ende Januar gleich eine ganze Nostalgiewoche auf. Das historische Skirennen ist darin nur ein Höhepunkt - neben dem Belle Epoque-Ball im altehrwürdigen Hotel "Victoria Ritter", halsbrecherischen Fahrten auf historischen Schlitten und Curling-Turnieren. Kanderstegs Geschäfte machen ebenfalls mit, der Supermarkt wird zum "Konsum", Schaufenster sind dekoriert wie vor 100 Jahren und preisen "WC-Papier jetzt in Rollen erhältlich" an.

Die Bäckerei Rohrbach backt Kartoffelbrot, im Tea Room Marmotte gibt´s Belle Epoque-Schokolade. Und damit Touristen in Thermo-Skikleidung von heute nicht optisch völlig aus dem Rahmen fallen, empfiehlt der Ort auf seiner Webseite Kostümverleiher, bei denen man passende Belle Epoque-Fummel borgen kann.

Eine Woche vor der Belle Epoque-Woche startet die diesjährige Retro-Saison mit dem "Grand Prix Nostal-Ski" am 19. Januar 2019 gut 100 Kilometer südwestlich von Wien im Örtchen Mürzzuschlag, wo es auch ein sehenswertes Wintersportmuseum gibt. Im Oktober 2018 gerade neu eröffnet, zeigt es alle Facetten der alpinen Wintersport-Geschichte - zumeist unter neugierig machenden Titeln wie "5173 Bindungen und andere coole Beziehungen".

Dahinter verbirgt sich die einzigartige und weltweit angeblich größte Sammlung von Skibindungen - von der primitiven Lederriemenbindung über sehenswerte Kuriositäten bis zur aktuellen Hochleistungsbindung. "Volle Wäsche runter" handelt von allem, was Skiläufer im Laufe der Geschichte so unter ihren Jacken und Hosen trugen. Und dem, was man(n) sich dazu so dachte. Wie etwa im Jahre 1913 der Autor der Zeitschrift "Winter": "… ich habe noch nie beobachtet, dass Damen in Sportkleidung erotisch auf die Männer wirken, im Gegenteil!"

Ein weiterer Teil des Museums ist der Sprungschanze in Mürzzuschlag, gewidmet, immerhin die älteste Österreichs, deren 125-jähriges Bestehen kürzlich gefeiert wurde. Gewürdigt wird sie im Museum - augenzwinkernd -unter dem Titel "Vom Misthaufen zur Sprungschanze".