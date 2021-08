Von Monika Hamberger

Sie hat sich doch gut gehalten. Dieses Jahr wird sie immerhin 90 Jahre alt!" Fast liebevoll streicht Per über die roten Streben der Krossobanen, während diese uns sicher nach oben bringt. Die erste Seilbahn Nord-Europas in Rjukan wurde 1928 gebaut und diente in erster Linie dazu, Arbeiter aus dem zwischen Bergmassiven eingeschlossenen Ort in der Provinz Telemark ans Sonnenlicht zu befördern. Heute nutzen Wanderer und Mountain-biker die in 886 Meter Höhe liegende Endstation als Ausgangspunkt zum Erkunden des Nationalparks Hardangervidda. Andere genießen einfach die großartige Aussicht auf den 1883 Meter hohen Gaustatoppen.

Anreise: ab Kiel mit Colorline nach Oslo in 20 Stunden, 2 Personen, Auto und Kabine ab Euro 828 hin und zurück ist ein Erlebnis für sich und spart etwa insgesamt 1000 km mit dem Pkw. Unterkunft: in Notodden: Brattrein Hotel, Hügellage mit Seeblick, DZ inkl. Frühst. ca ab Euro 150; www.brattrein.no , in Åsgårdstrand das Grandhotel Asgardstrand; Fjordaussicht, DZ inkl. Frühst. ca 134 Euro; www.unikegrandhotel.no, in Gaustablikk nahe dem Aussichtsberg Gaustablick Hotel in den Bergen; DZ inkl. Frühst. ab ca. 170 Euro; www.gaustablikk.no Aktueller Hinweis: Genesene bzw. vollständig Geimpfte Gäste mit EU Zertifikat bzw. QR-Code können derzeit wieder einreisen Weitere Infos unter https://www.visitnorway.de/

Während des Zweiten Weltkrieges war Rjukan 180 Kilometer westlich von Oslo weit über die Grenzen Norwegens bekannt. Doch bereits davor gelang norwegischen Forschern die Produktion von "schwerem Wasser", ein notwendiges Hilfsmittel zur nuklearen Kernspaltung und Kettenreaktion. Während der deutschen Besetzung entbrannte Streit um das wertvolle Erzeugnis, der blutig endete.

Das vom Rjukan-Wasserfall gespeiste Kraftwerk mit dem angeschlossenen Kunstdüngerwerk ermöglichte den Übergang vom bäuerlich geprägten Norwegen zur Industriegesellschaft. Den Geburtsort der norwegischen Elektrizitäts-Gesellschaft Norsk Hydro finden Besucher auch auf der Liste des Unesco- Weltkulturerbes.

Die lichtarme Zeit wird heutzutage von drei riesigen Spiegeln erhellt, welche Sonnenstrahlen vom Berg ins Tal reflektieren. Es ist stockdunkel. Schwaches Licht wird von den Felswänden zurückgeworfen, während wir gemütlich mit der Gaustabanen durch den 6 Kilometer langen Tunnel im Berg rattern. Anschließend geht es mit einer Zahnradbahn steil nach oben. Von den Felsen tropft es, auch über die Gleise schießt Wasser nach unten. "Stellt euch vor, bei einer Reparatur geht es hier zu Fuß rauf und runter", erklärt Seilbahn-Führer Olaf. Keine angenehme Vorstellung. Die Anlage samt Wohnungen wurde während des Kalten Krieges eingerichtet. Oben empfängt uns eine dicke Wolkendecke. Der von hier oben mögliche Blick über große Teile Norwegens bleibt uns verwehrt. Kein Geheimdienst quartiert sich hier mehr ein, vielleicht Mechaniker, die dafür sorgen, dass die Bahn einwandfrei funktioniert.

Hier in diesem Holzhaus bei Åsgårdstrand verbrachte der Maler Edvard Munch viele Sommerwochen.

Auf der Fahrt nach Notodden, das im Osten der Provinz Telemark liegt, kommen wir an der größten Stabskirche Norwegens in Heddal vorbei. Das wuchtige mit Schindeln bedeckte, mit heidnischen und christlichen Symbolen geschmückte Gebäude, um das ein Laubengang führt, wird auch als "gotische Kathedrale aus Holz" bezeichnet. Zwölf tragende Balken, sogenannte "Stäbe", bilden die dreischiffige Langkirche, die 20 Meter lang und 26 Meter hoch ist. Balken aus der Grundkonstruktion konnten mit Hilfe der Radiokarbonmethode auf die Zeit zwischen 875 und 925 zurückdatiert werden. Ob sie schon damals beim Kirchenbau eingesetzt wurden, ließ sich nicht feststellen. Der "Bischofsstuhl" stammt aus dem 12. Jahrhundert, die Wandmalereien fertigte ein unbekannter Künstler um das Jahr 1667. Die im Inneren düstere wirkende Kirche erweckt Erinnerungen an Szenen aus Trygve Gulbranssens Geschichten: Und ewig singen die Wälder. Eingepackt in dicken Bärenfellen ging es zu der Zeit mit der Pferdekutsche stundenlang bei winterlichen Temperaturen zur Kirche. Im benachbarten Küsterhaus wärmten sich die Besucher auf, um den wieder mehrere Stunden dauernden Gottesdienst zu überstehen. Der großzügig angelegte Parkplatz vor dem Gebäude zeigt, dass sich die Zeiten geändert haben.

Am Südende des Oslofjordes gibt’s kleine kleinen Granitinseln.

Der Begriff Telemark wird in Deutschland eher mit einem besonderen Skiabfahrtsstil in Verbindung gebracht. Vielleicht aber auch mit dem gleichnamigen 105 Kilometer langen Kanal zwischen der Schärenküste am Skagerrak und der Hardangervidda. Über 18 Schleusen bewältigt er einen Höhenunterschied von 72 Metern. Er wurde 1892 eingeweiht, um notleidenden Bürgern die Auswanderung nach Nordamerika zu erleichtern. Hunger und Tod bestimmten zur damaligen Zeit den Alltag der Norweger. Bei dem heutigen Wohlstand kaum noch vorstellbar. "Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt erst musst du kräftig blasen!" Björn gibt genaue Anweisungen. Wir versuchen uns im Glasblasen. Gar nicht so einfach, das weiche Material in die richtige Form zu bekommen. Was vom Zuschauen nach lässigen Handgriffen ausschaut, entpuppt sich in der Praxis als wesentlich komplizierter. Die Ausbildung zum Glasbläser-Meister dauert viele Jahre. Norwegen ist wie andere skandinavischen Länder bekannt für kreative Glasarbeiten. Im Hadeland Glassverk findet man nicht nur handwerklich kunstvoll geformtes Glas, sondern alles, was einen schön gedeckten Tisch ausmacht.

Die Stabkirche von Heddal in Telemark ist über 1000 Jahre alt und die größte in Norwegen.

Der "Weiße Schwan" ist am Ufer des Mjøsa -Sees vertäut. Der sonnige Tag wird von Einheimischen wie Besuchern gleichermaßen für eine Fahrt mit dem ältesten Raddampfer der Welt, der noch im Routendienst steht, genutzt. Seit seiner Jungfern-Fahrt 1856 hat er schon zweimal Bekanntschaft mit dem Seegrund gemacht. Wurde jedes Mal gehoben und wieder in Dienst gestellt. Mit dem historischen Skibladner unterwegs zu sein auf Norwegens größtem See ist ein besonderes Naturerlebnis.

In dem monumentalen Holzgebäude einer einstigen Wikinger-Halle nachempfunden herrscht reges Leben und es riecht interessant. "Probiert mal, das hat auch den Wikingern geschmeckt!" Mutig stecken wir das undefinierbare Mus in den Mund und stellen erstaunt fest, dass es wesentlich besser schmeckt als es aussieht. In alte Kostümen gekleidet kochen moderne Wikinger über offenem Feuer und führen alte Handwerkskunst vor. Hinter dem Gebäude breitet sich das einstige Gräberfeld der Nordmänner aus. Borre westlich am Oslo-Fjord in der Region Vestfold war einst Machtzentrum der Wikinger. Mindestens neun große und etwa 26 kleine Grabhügel wurden hier entdeckt. Die Großen hatten 45 Meter Durchmesser und eine Höhe von sechs Metern. Auch stießen Bauarbeiter 1852 bei Gewinnung von Straßenbaumaterial auf ein 17 Meter langes Schiff mit wertvollen Grabbeigaben.

Über viele Jahrhunderte herrschte bittere Armut in Norwegen. Die vorwiegend felsige Landschaft konnte kaum landwirtschaftlich genutzt werden. Ein lebendiges Zeugnis dieser Zeit zeichnet Edvard Munch in seinen Bildern. Geboren 1863 in Hedmark , gestorben 1944 in Oslo, musste er in der eigenen Familie viel Leid ertragen. "Das kranke Kind" und andere seiner über 1700 Gemälde weisen autobiografische Züge auf. In der einstigen Künstlerkolonie Åsgårdstrand am Oslo-Fjord besichtigen wir das Haus, wo Munch einige Sommer verbrachte. Beim Gang durch den idyllischen Ort finden sich mehrere Motive seiner Gemälde wieder.

"Heute fahren wir ans Ende der Welt", verkündet Per-Eivind geheimnisvoll. Noch sind wir in einer blühenden von Landwirtschaft geprägten Gegend unterwegs. Dann ändert sich das Bild. Es tauchen Schären auf. Wie graue Walbuckel willkürlich verteilt, liegen sie an der Südspitze von Tjøme bei Tønsberg. Die von Gletschern glatt geschliffenen Felsen lassen sich leicht "besteigen". Kinder flitzen hin und her.