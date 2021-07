Von Susanne Killimann

Es schüttet wie aus Kübeln an diesem frühen Morgen. Auf den Treppenstufen der trichterförmig angelegten Altstadt schießt das Wasser schwallartig wie ein munteres Gebirgsbächlein in die Tiefe. Kein guter Zeitpunkt für eine Recherche- und Sightseeingtour. Anne Demay, meine Stadtführerin, entschuldigt sich, als sei sie verantwortlich für den ergiebigen Guss und meine nassen Füße. Spontan schlägt sie vor, bei ihr zu Hause auf besseres Wetter zu warten. "Dann lernst du Donato kennen, meinen Mann", sagt sie. "Er ist Künstler. Vielleicht interessiert dich, was er macht." Wenig später stehen unsere Schuhe unter der Heizung im Vorzimmer des Ateliers.

Anne setzt eine große Espressokanne auf. Was Heißes braucht es jetzt. Derweil führt mich Donato Rizzi durch sein Reich. Großformatige Bilder schmücken die Wände. Collagen aus Stoff und Papier, halb gegenständlich, halb abstrakt. Symbole aus verschiedenen Kulturen tanzen darauf einen Reigen. Immer wieder taucht der Siebenarmige Leuchter auf.

Weinbar und Restaurant Osteria Malatesta.

Eine Referenz an das Judentum. "Das hat hier, in Matera, uralte Wurzeln", sagt der Mann mit dem schulterlangen grauen Lockenhaar. "Komm, ich zeige dir einen ganz besonderen Ort." Wir steigen schiefe Stufen hinab in einen fensterlosen Raum. Im spärlichen Licht einer Glühlampe lassen sich Nischen in den unverputzten Tuffsteinwänden erkennen. Im hinteren Teil eine Säule, eine Vertiefung im Boden. "Tatsächlich stehen wir in einer der ältesten Höhlensynagogen Europas", sagt Rizzi mit leuchtenden Augen. "Rabbiner aus Frankreich und Großbritannien haben diesen Ort besichtigt und meine Vermutung bestätigt. Diese kleine Synagoge wurde wohl schon vor über 2000 Jahre geschaffen."

Nicht nur in dem geheimnisvollen Raum unter Rizzis Atelier, sondern auf Schritt und Tritt kann man in Materas Altstadt den Herzschlag längst vergangener Epochen spüren. Die Stadt in der touristisch noch wenig bekannten süditalienischen Region Basilikata gilt als eine der ältesten Städte der Welt. Schon im 8. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung haben sich Menschen in dieser Gegend dauerhaft angesiedelt. Die Voraussetzungen dafür waren ideal. Matera liegt auf einem Kalksteinplateau, das sich vor Jahrmillionen aus dem Meer erhoben hat und von tiefen Schluchten durchzogen wird. Durch Erosion bildeten sich Grotten in dem porösen Stein – perfekte Behausungen für die Menschen der Altsteinzeit. Jahrtausende später begannen die Bewohner der Gegend, die Landschaft nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Sie höhlten das weiche Felsgestein. Wohnungen für Mensch und Tier und auch Kirchen entstanden auf diese Weise. Sassi (Steine) werden Materas Altstadtquartiere deshalb auch genannt.

Steinmetz Romano Pasquale bearbeitet einen Tuffstein

Im 17. Jahrhundert wollte sich die Oberschicht nicht länger mit den fensterlosen Felsenwohnungen bescheiden. Auf dem Hochplateau entstand die Neustadt mit imposanten Barockbauten. In den Sassi blieben die Armen zurück - Hirten, Landarbeiter, Tagelöhner zumeist. Noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts lebten die kleinen Leute in den Sassi unter rückständigen hygienischen Bedingungen. In der jungen italienischen Republik sorgten Materas mittelalterlich anmutenden Quartiere seinerzeit für einen politischen Aufschrei. Plötzlich galten die Sassi als "Schandfleck der Nation". Rom ordnete die Evakuierung an. Anfang der 1960er Jahre wurde die letzte Höhlenwohnung geräumt. Über zwei Jahrzehnte lang war Materas einzigartige, nunmehr verwaiste Altstadt Treffpunkt für Junkies und wurde sogar als Müllkippe missbraucht.

Erst in den späten 1980er Jahren zog wieder Leben in die Sassi ein. Höhlenwohnungen wurden in stylishe Bars, Restaurants, Hotels und B&Bs umgewandelt. Künstler wie Rizzi richteten sich hier Ateliers und Werkstätten ein. Seit 1993 gehören die Sassi von Matera zum Unesco-Welterbe. Für das Groß-Ereignis vor zwei Jahren hatte sich die Stadt in der touristisch noch wenig bekannten Region Basilikata noch einmal besonders herausgeputzt. 2019, gerade noch rechtzeitig vor der Corona-Pandemie, empfing sie als Europäische Kulturhauptstadt Gäste aus aller Welt.

Die Wohnhoehle Casa Grotta di Vico Solitario.

Gegen Mittag reißt die Wolkendecke auf. Stadtführerin Anne führt mich zu den Highlights der Neustadt und der Sassi. Es geht treppab und treppauf zur Felsenkirche San Pietro Barisano, deren Glockenturm mit pyramidenförmiger Spitze schon von Weitem zu sehen ist. Um das Jahr 1000 herum hatten Baumeister den Kirchenraum direkt in den Felsen gehauen. Rund 700 Jahre später wurde eine Tuffstein-Fassade im Barockstil davorgesetzt, um die Höhlenkirche dem neuen Zeitgeist entsprechend aufzuwerten. Am Rande der Altstadt verläuft die Via della Madonna delle Virtù am Rande einer Schlucht entlang. Hier bietet sich ein geradezu biblisches Panorama. Felsen, Höhlen, Weideland – von moderner Zivilisation keine Spur. Das hat US-Regisseur Mel Gibsons Anfang der 2000er Jahre dazu bewogen, hier Szenen seines Films "Die Passion Christi" zu drehen.

Zurück in den Sassi stehen wir vor der Kathedrale Madonna della Bruna, Materas Hauptkirche, die die Altstadt überragt. Ihr Vorplatz war schon in vorgeschichtlicher Zeit ein stark frequentierter Ort. Das haben zahlreiche archäologische Ausgrabungsfunde gezeigt. Anne deutet auf die dunklen Wolken, die sich schon wieder über uns zusammenbrauen, und lädt mich zum Abendessen ein. Wir machen einen Spaccasasso auf", sagt sie. Kurz darauf lassen wir es uns gutgehen mit dem angekündigten "Felsenspalter", einem tiefroten Wein, den Donato Rizzis Schwester auf ihrem nahe Matera gelegenen Weingut macht.

Infos:

Anreise: Flug nach Bari, von dort mit dem Mietwagen nach Matera (reservierbar über www.billiger-mietwagen.de, Fahrzeit 1 Std., 15 min) oder mit dem Zug; https://ferrovieappulolucane.it/; Dauer der Fahrt: 80 Minuten

Übernachten: Das Dimore Pietrapenta liegt direkt am Eingang zum Sasso Caveoso, mit herrlichem Blick über die Altstadt, DZ ca. 85 Euro, www.dimorepietrapenta.it

Allgemeine Infos sowie Stadtführung, Ausflüge unter www.materaturismo.it