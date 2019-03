Von Gottlieb Schultheiß

Am Strand nahe El Arenal herrscht die Ruhe der Nebensaison. Während in Deutschland die Temperaturen noch zu wünschen übrig lassen, genießen die Urlaubsgäste die flach über dem Meer stehende Sonne auf Mallorca. Ein junges Ehepaar schiebt sein Baby im Kinderwagen durch den Sand. Die vor einigen Jahren sanierten Balnearios stehen leer, nur an den Tischen der Nummer 6, dem berühmt-berüchtigten Ballermann, finden sich Touristen ein, um einen Kaffee, ein Bier, einen Prosecco zu bestellen. Viele Restaurants sind geschlossen.

Hintergrund INFORMATIONEN Olivenanbau: Wer sicher sein will, qualitativ hochwertiges Öl zu erhalten, hergestellt aus den Sorten Arbequina, La Mallorquina oder Picual, der achtet auf die kontrollierte Ursprungsbezeichnung "DO Olio Mallorca". Wer sich für Wein und Mandeln interessiert, für den lohnt sich ein Ausflug in die Bodega Ramanya in Santa Maria. [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Olivenanbau: Wer sicher sein will, qualitativ hochwertiges Öl zu erhalten, hergestellt aus den Sorten Arbequina, La Mallorquina oder Picual, der achtet auf die kontrollierte Ursprungsbezeichnung "DO Olio Mallorca". Wer sich für Wein und Mandeln interessiert, für den lohnt sich ein Ausflug in die Bodega Ramanya in Santa Maria. www.bodegaramanya.com Preise: Mallorca im Winter ist erschwinglich. So gibt es eine Woche Aufenthalt im Erste-Klasse Hotel "Llaut" inklusive Frühstück, Bahnticket, Transfer und Flug beim Reiseveranstalter ITS ab 539 Euro. Dertour bietet eine einwöchige Gruppen-Fahrradreise in einem Hotel der gehobenen Mittelklasse mit Halbpension, Radtouren, Fahrradmiete, inklusive Flug und Transfer im Februar und März ab 839 Euro an.

[-] Weniger anzeigen

Was tun an einem solchen Tag, an dem es nur wenige Mutige wagen, im Meer zu baden? So leer die Strände sind - das Angebot an Unternehmungen im noch winterlichen Mallorca ist vielfältig. Zu zweit oder in kleinen Gruppen brechen Radler von El Arenal zu einem Ausflug in das Umland auf. Auch einige Rennradfahrer nutzen das günstige Wetter zu einer Trainingsfahrt, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. An ihren Rucksäcken lassen sich die Wanderer erkennen, die im Tramuntana-Gebirge die Natur Mallorcas zu Fuß entdecken wollen.

Wer sich für die landwirtschaftlichen Ursprünge der Baleareninsel interessiert, dem bietet die Finca Aubocassa einen informativen Blick hinter die Kulissen der Olivenproduktion. Das landwirtschaftliche Anwesen, etwas abseits der Straße nach Manacor gelegen, ist für sein Olivenöl erster Qualität bekannt. Zwei hohe Zypressen neben einer Kapelle weisen bei der Anfahrt schon von weitem auf die Gebäude der Finca hin, die in den vergangenen Jahren saniert wurde.

Ihre Ursprünge liegen im 12. Jahrhundert und gehen damit auf die Zeit zurück, als die Araber das Land beherrschten. Im Namen selbst lassen sich die arabischen Wurzeln des Anwesens nachweisen. Aubocassa, das bedeutet eigentlich Abu Cassim, "Sohn des Cassim". Das sagt Tiffany Blockman, die die Besucher über das Gelände führt und die Olivenproduktion erläutert. Doch schon vor den Arabern wurde das Gelände der Finca, die heute 24 Hektar groß ist, landwirtschaftlich genutzt. "Als wir mit den Sanierungen begonnen haben, fanden wir römische, arabische und mittelalterliche Gebäudeteile", sagt Tiffany.

Bereits auf dem Weg zur Aubocassa säumten die Olivenhaine die Hänge der Tramuntana in der Ferne. Bis vor wenigen Jahren wurden die knorrigen Bäume, die mehrere Hundert Jahre alt werden können, ausschließlich an den Hängen der Berge angebaut, dort wo Regenwasser abfließen kann. Sie auch in der Ebene für die Produktion zu nutzen, ist nur eine der Entscheidungen, für die Aubocassa vor etwa 20 Jahren von den Nachbarn für verrückt erklärt worden ist, sagt Tiffany.

In Reih’ und Glied stehen die Bäume seitdem auf dem Anwesen. Zwischen den Gassen wächst Gras, aber auch Pilze und wilder Spargel. "Heute exportieren wir in 28 Länder und haben zahlreiche Preise gewonnen", betont sie. Stolz wird auf dem Etikett der geringe Säuregrad des Öls vermerkt: "0,1 Prozent Säuregehalt steht für die höchste Qualität."

Es braucht etwas Glück, um bei der Ernte zuschauen zu können, wenn die Bäume mit großen Maschinen gerüttelt werden, damit die Früchte herabfallen. Einen festen Termin gibt es nicht. Geerntet wird, wenn die Früchte reif sind, wenn sie an den Bäumen in drei Farben erscheinen, in Grün, leicht durchgefärbt oder ganz schwarz. Manchmal beginnt die Ernte im November, manchmal auch später. Und sie kann in Aubocassa bis Mitte Januar andauern. Dass sich ein Olivenproduzent sechs bis acht Wochen Zeit nimmt, um die Früchte einzuholen, sei nach dem Anbau in der Ebene die zweite "Revolution" in Mallorca gewesen, so Tiffany.

Die dritte Revolution ist die Art der Gewinnung des Öls: Die Oliven werden gewaschen, aufgeschnitten und sanft zu einer Paste zermahlen, allerdings nicht gepresst, erläutert Tiffany die Funktion der Maschinen in den hohen Räumen. In zwei Stufen wird das Öl vielmehr in Zentrifugen von den festen Bestandteilen und dem Wasser der Früchte getrennt. Bei der Verkostung im Anschluss lassen sich die feinen Nuancen des Olivenöls entdecken, die auf diese Weise entstehen: die Geschmeidigkeit des Öls von eigenen Bäumen der Aubocassa mit seinem Duft nach reifen Tomaten und Artischocken.

Beim abschließenden Rundgang zeigt Tiffany auf die rund 500 Meter hohe Anhöhe mit dem Kloster San Salvador im Südosten der Insel, um die Lage der Finca zu erläutern. Zwischen den Gassen der Olivenbäume, kann man die Gebäude des Klosters Bonany erkennen. Dahinter liegt Petra, die kleine Gemeinde, aus der einst der Franziskanermönch Junipero Serra aufbrach, um in Amerika Menschen zu missionieren. Was der spätere Gründer von San Francisco in Kalifornien mit in die neue Welt nahm, waren die Produkte der Erde Mallorcas: Mandeln, Wein und Oliven.