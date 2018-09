Von Maren Wagner

Wie viele Geschichten stecken in sieben Tagen Mini-Kreuzfahrt in der kroatischen Adria? Die Reise mit der Motoryacht "Vita" durch die Inselwelt der Kvarner Bucht und Nord-Dalmatien schreibt jeden Tag mindestens eine. Die Vita ist 37 Meter lang, mit 18 Kabinen, das ist Platz Platz für 38 Passagiere und die Besatzung. Wer an Bord geht, trifft fünfjährige Zwillinge und 80 Jahre alte Rentner, Ingenieure und Kneipenbesitzer, Ärzte und Millionenerben. Sie machen aus dem Inselhopping mehr als nur Sightseeing.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Direktflüge gibt es zum Beispiel ab Düsseldorf nach Krk immer freitags (Rückflüge immer sonntags) mit Germanwings. Der Transfer nach Rijeka dauert etwa 30 Minuten. Die Ein- und Ausschiffung erfolgt samstags von 11 bis 13 Uhr. Wer mit dem Auto anreist, kann dieses in einer Tiefgarage unterstellen (Kosten etwa 48 Euro). I.D. Riva [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Direktflüge gibt es zum Beispiel ab Düsseldorf nach Krk immer freitags (Rückflüge immer sonntags) mit Germanwings. Der Transfer nach Rijeka dauert etwa 30 Minuten. Die Ein- und Ausschiffung erfolgt samstags von 11 bis 13 Uhr. Wer mit dem Auto anreist, kann dieses in einer Tiefgarage unterstellen (Kosten etwa 48 Euro). I.D. Riva Tours bietet auch Busreisen nach Rijeka an, Preise zwischen 59 und 155 Euro. ■ Veranstalter: Die "MY Vita" gehört zur I.D. Riva-Flotte und ist deren neuestes und komfortabelstes Schiff. Die Saison dauert von April bis Oktober. Gebucht werden können die Kreuzfahrten - auch in Verbindung mit Radfahren und Wandern, www.idriva.de Die siebentägige Kreuzfahrt von und nach Rijeka inklusive 5 Tage HP, 2 Tage VP, Captains-Dinner und Ausflügen kostet zwischen 599 und 899 Euro pro Person. ■ Unterkunft: Wer es luxuriös will, für den bietet sich das 4-Sterneplus-Hotel "Kvarner Palace" in Crikvenica mit Blick auf die Kvarner Bucht. Es liegt 30 Minuten vom Hafen entfernt. Infos unter www.kvarnerpalace.info. Günstiger ist das "Botel Marina", ein umgebautes Boot im Zentrum von Rijeka, nur wenige Gehminuten vom Hafen entfernt (www.botel-marina.com). Währung: In Kroatien wird mit Kuna bezahlt. Der Kurs liegt aktuell bei 0,14 Euro für eine Kuna . ■ Tipp: Rijeka-Tunnel, auch genannt TunnelRi. Geöffnet täglich von 10 bis 20 Uhr, Eintritt frei. Der Eingang befindet sich neben der Kathedrale des Hl. Vid. ■ Weitere Infos unter www.visitrijeka.eu oder www.kvarner.hr

Die Erzählung beginnt mit Rijeka

Die Hafenstadt ganz im Norden der Adria, deren Häuser sich unaufhaltsam den Hügel hinaufziehen, gilt als Tor zu den kroatischen Inseln. Hier nimmt die Vita ihre Passagiere auf. Rijeka wurde zur europäischen Kulturhauptstadt 2020 gekürt. Mit ihrem Motto "Luka raznolikosti", Hafen der Diversität, hat sie sich gegen neun weitere Städte in Kroatien durchgesetzt. In den kommenden Jahren sollen mehr als 30 Millionen Euro in Kulturprojekte fließen. Eines wurde bereits umgesetzt und ist noch ein Geheimtipp unter den Schauplätzen für Touristen: Der Rijeka-Tunnel wurde im Zweiten Weltkrieg gebaut, um die Stadt vor Artillerieangriffen so gut wie möglich zu schützen. Jetzt ist er für Besucher geöffnet und zieht sich über 350 Meter unter der Altstadt entlang. Im Sommer herrschen hier herrliche 15 Grad Celsius.

Der sonnengegerbte Silvio

Mit 55 Jahren beginnen seine Haare grau zu werden, sein Bauchansatz ist unleugbar, das Gesicht sonnengegerbt und gutmütig. Silvio, der Kapitän der Vita, spricht gebrochen Deutsch, das hat er für seine Stammgäste gelernt. Ihnen gilt auch der Name seiner Yacht. Es sei seine Frau gewesen, sagt er, die auf "Vita" gekommen sei. Bei den Deutschen würden damit Erinnerungen an das dolce vita, das süße Leben, geweckt, habe sie gemeint. Sowieso, das Schiff ist Familiensache. Silvios mittlere Söhne Branimir und Petar arbeiten auf der Vita, der älteste Sohn macht eine Kapitänsausbildung, der jüngste darf in den Schulferien aufs Schiff. Seit 1998 fährt Silvio Touristen über die Adria, alle sieben Tage eine andere Gruppe, von April bis Oktober. Wenn der November kommt, wird der Kapitän zum Olivenbauern. Das ist eine Entwicklung, die gerade die ganze Tourismusbranche Kroatiens durchmacht: Viele haben erkannt, dass ihre Zukunft im Zusammenspiel von Landwirtschaft und Tourismus steckt.

Die sagenhafte Insel Krk

Der erste Halt der Vita. Die gleichnamige Stadt galt bereits vor 3000 Jahren als mächtiges Zentrum an der Adria. Vom Hafen aus führt der Weg durch das kleine Stadttor in schmale Gassen, im blank gelaufenen Boden spiegeln sich die Lichter der Laternen. Die Reiseführer preisen einen Besuch der Burg, von deren Mauern der Blick weit über das Meer schweift.

Der Clown an Bord - ein Badener

Ein Badener in seinen Vierzigern, ein Pummelchen, das viel lacht, und laut. Er ist derjenige, der zum "Arschbomben"-Wettbewerb ruft und beim Mittagessen Kapitän Silvio nachahmt: "Liebe Gäste, Delfini!" Das kann er so gut, dass die Tische bald leer sind und die Reling voll steht. Bis dann auch der Letzte verstanden hat, dass an diesem Tag kein Delfin die Fahrt der Vita begleitet.

Jeden Tag verstummt für einige Stunden das Knattern des Schiffsmotors. Wenn die metallene Leiter am Bug der Vita ins Wasser eintaucht, wird die idyllische Erzählung geschrieben. Dann ist das Wasser so klar, dass man in zehn Metern Tiefe den sandigen Boden sieht, das Wasser nur aufgewühlt von denen, die vom Deck der Vita aus hineinspringen. Unter den Schnorchlern und Schwimmern ziehen Rochen vorbei, Seeigel drängen sich auf den Steinen. Und wenn der Tag gut endet, tauchen bei der Weiterfahrt tatsächlich Delfine neben der Yacht auf und ab. Seine Kollegen hätten ihm den Namen "Schanghai-Schorsch" gegeben, weil er bei Geschäftsreisen immer für Asien zuständig war: So beginnt die Geschichte der guten Seele an Bord der Vita. Schorsch ist Bayer, er redet gern und er redet viel. Dass er dafür auch einmal belächelt wird, macht ihm entweder nichts aus, oder er bekommt es tatsächlich nicht mit. Schorsch bricht beim Mittagessen die Salatschüssel in zwei Teile, und teilt seine Luftmatratze und seine Schnorchelmaske mit allen, die ihn darum bitten.

Die Meeresorgel von Zadar

Der dritten Stopp der Vita auf ihrer Fahrt durch die Adria, beginnt historisch. Wegen ihrer strategischen Lage musste die Halbinsel einst 800 Jahre lang Kriege über sich ergehen lassen, wer sie regierte, regierte bis ins Mittelmeer hinein. Heute ist Zadar bei Touristen beliebt, unter anderem wegen der Meeresorgel, einem etwas anderen Musikinstrument. Seine Töne werden durch die Wellenbewegung des Wassers unter großen Steinplatten erzeugt. Hunderte Besucher drängen sich hier jeden Abend, um die Stimme des Meeres zu hören, und nehmen gleich noch den Sonnenuntergang mit.

Auch auf der Vita muss es die Geschichte von der einen geben, die immer ein bisschen zu laut ist, immer ein bisschen zu weit nach vorne drängt. Sie hat reich geerbt, leere Batterien aufladen, sagt sie, das müsse sie nicht. Und lacht dabei. Am zweiten Tag renkt sie sich die Schulter aus. Weil sie zum Arzt muss und den anderen damit Badezeit wegnimmt, nervt sie noch ein bisschen mehr.

Tolle Häuser, tolle Menschen

Wer durch die Straßen wandert, ob auf Krk zu Beginn der Reise oder auf Cres am Ende, sieht viele Alte und wenige Junge; Häuser, die schon lange stehen und langsam verfallen; Gärten, deren Pflanzen vertrocknen. Die Jugendlichen, die hier aufwachsen, müssen sich entscheiden: Werden sie Koch oder Kellner und bleiben? Oder ziehen sie aufs Festland? Die meisten verlassen die Inseln, nutzen den Tourismus aber als Nebenverdienst. Lehrerinnen gehen im Sommer kellnern oder führen Gäste durch die Städte, um in Urlaub fahren oder sich eine Köchin leisten zu können. Sie alle wollen Teil des Aufschwungs sein, den Kroatien seit einigen Jahren erlebt.

Alte Liebe rostet nicht

Sie ist 79, er 80 Jahre alt, unverheiratet, weil sie ihre Liebe erst spät im Alter entdeckt haben, nachdem beide bereits verwitwet waren. Jetzt reisen sie gemeinsam. Er zahlt das Preisgeld an Kapitän Silvios jüngsten Sohn, der beim Arschbomben-Wettbewerb den Sieg holt und bringt ihr von seinen Schwimmausflügen Muscheln mit. Dabei sitzt sie auf der gepolsterten Bank am Heck und beobachtet jede seiner Armzüge im Wasser.

Sieben Tage lang gleitet die Vita durch die Adria und bringt jeden Tag neue Geschichten hervor, von touristischen Attraktionen, historischen Schauplätzen, gesellschaftlichen Herausforderungen. Wichtiger aber sind diejenigen der Menschen, die in Rijeka wieder von Bord gehen. Es sind die versteckten Geschichten, die diese Mini-Kreuzfahrt so spannend machen.