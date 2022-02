Von Stefanie Bisping

Hier sitzt die Königin gerne mit dem Rücken zum Feuer", erklärt Führerin Liz im State Dining Room und verweist auf die festlich gedeckte Tafel. Elizabeth II. und der Herzog von Edinburgh saßen einander an den langen Seiten des Tisches für sechs Personen stets gegenüber. War die Runde größer, wurde der Tisch ausgezogen. Der Blick der Königin fiel hinter dem Gemahl auf einen gewaltigen Rhododendron im Park; der größte Europas soll er sein. Anfang Mai erblüht er in leuchtendem Rot.

Auch andere Royals nehmen hier Platz. Das Gästebuch im Empfangsraum kündet davon; aufgeschlagen ist eine Seite, auf der sich Prinz Charles und Herzogin Camilla eintrugen – unter Glas. "Kürzlich schrieb ein Besucher "Bill war auch hier" auf eine freie Seite", sagt Liz und klingt noch bei der Erinnerung verletzt. "Wir vermuten, dass es ein Passagier eines Kreuzfahrtschiffs war." Auch so etwas kann passieren, wenn man die Öffentlichkeit erst ins Haus lässt. Seither sind die Einträge der Königsfamilie, ihrer Gäste und der des Ministers für Nordirland durch eine Glasplatte geschützt.

Kein Zweifel: Hillsborough Castle, ein im gleichnamigen Dorf etwa dreißig Kilometer von Belfast gelegenes Herrenhaus, ist eine Bastion der englischen Monarchie. Die Königin wohnt hier, wann immer sie in Nordirland weilt. Das war schon in ihrer Jugend so, als ihre Tante Lady Rose Bowes-Lyon und deren Mann William Leveson-Gower, Earl of Granville und der zweite Gouverneur Nordirlands, im Governor’s House residierten. So wurde Hillsborough seinerzeit genannt. Häufig besuchten König George VI. und die später als Queen Mum bekannte Queen Elizabeth mit den Töchtern, den Prinzessinnen Elizabeth und Margarete Rose, Queen Elizabeths Schwester und deren Gatten.

Hintergrund Anreise: Hillsborough liegt 20 Kilometer südwestlich von Belfast an der A 1. Parken ist gratis. Die Buslinie 238 fährt ab Belfast Europa Bus Center nach Hillsborough. Anschauen: Haus und Gärten öffnen täglich 9.30-18 Uhr, im Winter 9-16 Uhr. Das Haus ist nur im Rahmen geführter Touren zu [+] Lesen Sie mehr Anreise: Hillsborough liegt 20 Kilometer südwestlich von Belfast an der A 1. Parken ist gratis. Die Buslinie 238 fährt ab Belfast Europa Bus Center nach Hillsborough. Anschauen: Haus und Gärten öffnen täglich 9.30-18 Uhr, im Winter 9-16 Uhr. Das Haus ist nur im Rahmen geführter Touren zu besichtigen. Bei Anwesenheit von Mitgliedern der Königsfamilie wird Hillsborough für Besucher kurzfristig geschlossen (www.hrp.org.uk/hillsborough-castle). Lektüre: Von der Autorin dieses Artikels erscheint Ende Februar das Buch "Lesereise Nordirland: Gärten, Geister und Giganten" (Picus-Verlag, 132 Seiten, 16 Euro). Weitere Infos: www.tourismni.com

Seiner soliden georgianischen Architektur zum Trotz steht Hillsborough Castle auf heiklem Grund. Denn spätestens, seit 1925 der erste von fünf englischen Gouverneuren als Repräsentant der Krone einzog – die Immobilie in Dublin stand nach der Teilung von 1921 nicht mehr zur Verfügung –, war Hillsborough manchem auch Erinnerung daran, dass sich Engländer sehr lange schon mit großer Selbstverständlichkeit in Irland breit machten. Im Süden war damit nun Schluss, während der fortan "Nordirland" genannte Nordwesten der Insel im Königreich verblieb. 1973, als die "troubles" längst mehr als nur Unruhen waren, wurden aus den Gouverneuren Minister für Nordirland. Hillsborough Castle blieb ihr Amtssitz. Hier laden sie zur Gartenparty wie die Königin im Buckingham Palace, und hier werden an königlichen Geburtstagen Salutschüsse abgefeuert. Aber hier unterschrieb Margaret Thatcher 1985 im Drawing Room auch das Anglo-Irish Agreement, das der irischen Republik erstmals ein Mitspracherecht bei der Verwaltung Nordirlands zugestand.

Es blieb nicht die letzte Bewegung zwischen den festgefahrenen Fronten an diesem Schauplatz. Während des Friedensprozesses der neunziger Jahren fanden viele Gespräche in Hillsborough Castle statt. Die 2005 verstorbene ehemalige Nordirland-Ministerin Mo Mowlam setzte sich nicht nur dafür ein, Sinn Feín in die Friedensgespräche einzubeziehen, die schließlich ins Karfreitagsabkommen mündeten. Sie war auch die erste, die es wagte, die Öffentlichkeit in die Gärten ihres Amtssitzes zu lassen. Zuvor hatte man diese aus Furcht vor Anschlägen der IRA rigoros ausgesperrt. Heute ist das politische Klima entspannt genug, um Besucher sogar in die Räume zu lassen, wiewohl der Brexit neue Unwägbarkeiten brachte.

Auffallend schön : der riesige Rhododendron im Park.

Führungen erlauben einen Blick in die Gewohnheiten der Königsfamilie, aber auch ins Herz des Konflikts. Bücherregale im großen, mit Sitzecken und vielen Gemälden dennoch wohnlichen Drawing Room zeugen von fortdauernder Auseinandersetzung: "History and the Shaping of Irish Protestantism" und "The Ulster Crisis” stehen neben "Rethinking Unionism"; Titel von Iris Murdoch und Nancy Mitfords Biografie der Madame Pompadour verweisen auf gelegentliche Mußestunden. Auf dem Flügel stehen Fotos der Nachkommenschaft. Charles wollte es so, erklärt Führerin Liz; er habe den kahlen Flügel traurig gefunden. Schnappschüsse der Prinzen William und Harry sowie von Herzogin Catherine mit ihren Kindern zeugen von elterlichem und großmütterlichem Stolz. Andere Bilder erinnern an offizielle Gäste: Hillary Clinton bedankte sich mit einem signierten Foto für die während der Friedensgespräche erwiesene Gastfreundschaft. Nur das Porträt Prinzessin Dianas erhielt einen Platz im Flur.

Dining Room im Hillsborough Castle.

Auch Anekdoten aus der Vergangenheit Hillsborough Castles streut Liz in die Führung ein: wie das Haus 1934 fast abbrannte, als der erste Gouverneur, ein Ur-Urgroßvater Prinzessin Dianas, gerade auf Reisen war, und wie Dienstboten seine kostbaren van Dykes gerade noch retten konnten. Und wie noch zu Zeiten der Erbauerfamilie Hill, deren siebter Marquis Arthur Francis Henry Hill das Haus an die Regierung verkaufte, hier ein vierzehntägiges Hochzeitsfest gefeiert wurde, in dessen Verlauf dreizehn Menschen an den Folgen zu üppigen Essens gestorben sein sollen.

Seit 2014 wird das Ende des 18. Jahrhunderts für Wills Hill, den ersten Marquis von Downshire erbaute Anwesen von der gemeinnützigen Organisation "Historic Royal Palaces" verwaltet. Sie kümmert sich auch um diverse Londoner Häuser der Krone: Kensington Palace, Kew Palace, den Tower, Hampton Court Palace und Banqueting House. Sie hat nicht nur das nötige Know-how, sondern auch die Mittel, aufwendige Altbauten in Schuss zu halten. Zwar ist Hillsborough Castle weder Burg noch Schloss, sondern nur ein recht stattliches Herrenhaus. Zu tun ist dennoch einiges. Zwanzig Millionen Pfund wurden in den vergangenen fünf Jahren investiert. Vor allem die Gärten, zuvor überwiegend langweilige Grünflächen, haben sich gemacht.

Zuvor fehlte für die Pflege von Rosengarten, Buchsornamenten und exotischen Pflanzen das Geld. Dann entwickelten Gartendesignerin Catherine Fitzgerald und Landschaftsarchitekt Mark Lutyens ein Konzept zur vorsichtigen Umgestaltung Prinz Charles beobachtete alles, was mit dem knapp vierzig Hektar großen Garten zu tun habe. Wichtig ist dem Thronfolger, dass möglichst viel recycelt werde. Auch eine Wiese mit Wildblumen regte er an.

Der Terrasse hinterm Haus hat er ein neues Gesicht gegeben. Über hundert Jahre alte Steinplatten aus York ersetzen hier ein ödes Kiesfeld, reflektieren Sonnenlicht und passen überdies zur Fassade. Kleine Beete unterbrechen die unterschiedlich großen Platten. Von hier führt alte steinerne Treppe in den neu angelegten weißen Garten, der Blick öffnet sich auf den schnurgeraden, von nun stark gestutzten Eiben gesäumten Weg zum See und den 1880 für Lady Alice Hill erbauten Tempel dahinter.

Auch junge Bäume sind zwischen den bis zu dreihundert Jahre alten Prachtexemplaren im Garten zu finden; etwa eine hängende Baum-Felsenbirne "Robin Hill", die der Thronfolger am 1. April 2014 zum Auftakt der Umgestaltung pflanzte. Besondere Tage durch das Setzen von Bäumen zu kennzeichnen, ist guter Brauch in der Familie. Prinz William und seine Kate pflanzten so 2016 ein Bäumchen. Auch Elizabeth II. hat anlässlich runder Thronjubiläen immer wieder zu Spaten und Setzling gegriffen. Schilder in unterschiedlichen Stadien der Verwitterung berichten davon. Das älteste am Fuß einer Magnolie erinnert an ihren Besuch im Jahr ihrer Krönung 1953.