Von Rainer Krause

Ein Pfiff schallt über den Hang. Niemand zu sehen. Doch, da unter der Holzhütte, da schaut ein Kopf zwischen den Steinen heraus. Ein Murmeltier beobachtet uns interessiert und wachsam zugleich. Wir sind auf einem Pfad Richtung Tuxbach-Klamm, nur hundert Meter vom Wanderweg entfernt, der in Hintertux vom Sommerberg ins Tal führt, und doch schon mitten in der Natur. Links und rechts blühen die Wiesen, ein schmaler Bach schlängelt sich den Hang hinunter, darüber glitzert der Gletscher in der Sonne, schäumend stürzt sein Schmelzwasser die steilen Bergflanken hinunter. Und immer wieder sitzt auf der Wiese ein Murmeltier und warnt mit Pfiffen seine Kolonie.

INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Auto in etwas mehr als fünf Stunden über die A 5, A 8, A 99 und A 12. Mit der Bahn in knapp sieben Stunden, mehrmals umsteigen. Sparangebote bei der Deutschen Bahn. ■ Ausflüge zum Beispiel in die Swarovski Kristallwelten, http://kristallwelten.swarovski.com, die Erlebnistherme Zillertal www.erlebnistherme-zillertal.at, 2 Stunden für Erwachsene kosten 9,30 Euro, für 15-18 Jährige 7,90 Euro, 6-14-Jährige kosten 6,90 Euro. Ermäßigungen gibt's mit der Zillertal Activcard. Auch schön ist das Erlebnisbad Mayrhofen, www.erlebnisbad.mayrhofen.at, 2 Std. Erw. 11 Euro, 15-17 Jahre 9 Euro, 7-14 Jahre 5,60 Euro, Ermäßigung mit Gästekarte und Zillertal Activcard. Ein besuch wert ist außerdem die Erlebnis-Sennerei Zillertal, www.erlebnissennerei-zillertal.at. ■ Staumauer-Führung: Verbund-Tourismus, Standort Schlegeis, www.verbund.com/tm. Die Anfahrt kostet 12,50 Euro Maut für PKW, die Führung (stündlich von 10-16 Uhr, Treffpunkt Bergrestaurant Schlegeis) für Erwachsene 5,50 Euro, 6-15-Jährige 3 Euro. ■ Weitere Auskünfte erteilt Zillertal Tourismus unter www.zillertal.at.

Das Zillertal in Tirol gehört sicher nicht zu den einsamsten Bergregionen. Im Gegenteil: Hier ist Action angesagt. Mountainbiker lassen beim Downhill die Scheibenbremsen glühen. Auf der Alpenachterbahn "Arena Coaster" sausen die Bobs über 1,5 Kilometer ins Tal. Bei der Funsportstation am Penken können Kinder und Erwachsene auf Elektromotorrädern im E-Trial Parcours ihr Gleichgewichtsgefühl testen oder mit speziellen Bergrollern rasant abfahren. Trotzdem ist das Bergerlebnis, sogar das ganz stille, nie weit entfernt. Und genau diese Mischung haben wir gesucht: mal Wandern mit spannenden Naturerlebnissen auf Wegen, auf denen auch die Sechsjährige mithalten kann, mal Action für die älteren Jungs.

"Genießerrundweg" steht auf der Wanderkarte vom Ahorn. Genau das Richtige zum Einstimmen. Außerdem startet die Bergbahn gleich in der Nähe unseres Ferienhauses in Mayrhofen. Die Preisliste an der Kasse können wir ignorieren. Mit der Zillertal Activcard kann man jeden Tag einmal gratis mit einer der Bergbahnen fahren. Sie kostet 85 Euro für sechs Tage, und wenn zwei Erwachsene sie kaufen, fahren alle Kinder unter 15 Jahren kostenlos mit.

Gut eine Stunde wandern wir auf 2000 Metern Höhe, vorbei am winzigen Ahornsee, hinüber zur Panoramaplattform Stilluptal mit einem prächtigen Ausblick auf die vergletscherten Zillertaler Zentralalpen und zurück über die gemütliche, 200 Jahre alte Filzenalm. Zum Schluss kehren wir auf einen Espresso im Freiraum ein. Das ist ein frei schwebendes Bistro im Lounge-Stil an der Bergstation, das durch die deckenhohen Fenster weite Blicke übers Zillertal bietet.

Der trubelige Nachbar zum Ahorn liegt auf der anderen Talseite: der Penken. Gleich drei Bergbahnen bringen die Wanderer hinauf, an der Granatalm treffen sich dann alle wieder. Spannend zum Gucken ist der Startplatz der Paraglider, wo Dutzende mutiger Menschen sich mit einem Piloten im Tandemflug den Hang hinab stürzen. Lustig, weil immer wieder die "Piloten" darin herumkugeln, ist es, den Funballz bei der Funsportstation zuzusehen. - Das sind große Plastikbälle, die durch Laufen im Inneren über den Speichersee bewegt werden.

Regen? Kein Problem. Nur wenige Kilometer vom Taleingang entfernt gibt es zum Beispiel das Schwazer Silberbergwerk. 800 Meter tief fährt die Grubenbahn durch einen engen Stollen in den Berg ein, mit dessen Silber die Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger einst den Aufbau des habsburgischen Weltreiches finanzierten. Und nur ein paar Kilometer mehr sind es nach Wattens zu den Kristallwelten von Swarovski, einer glitzernden Wunderausstellung rund um Kristalle. Praktisch: Kinder bis fünf Jahre zahlen keinen Eintritt, und mit der Activcard gibt es einen Nachlass für die älteren Kinder und Erwachsenen. Wenn die Ausflugsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, dann geht’s in die Erlebnistherme in Fügen oder in das Erlebnisbad in Mayrhofen.

Geschmackssache ist ein Besuch der Erlebnis-Sennerei Zillertal in Mayrhofen. Das gilt für den würzigen Käse, der dort verkauft wird, und auch für die Musikdarbietungen an jedem Freitag bis in den Oktober hinein. Da spielen die Zellberg Buam, die Ursprung Buam und Die Fetzig’n auf. Richtig voll wird’s in Mayrhofen, wenn Volksmusik-Star Marc Pircher Anfang Juni in der Berghof-Halle "Warum gerade ich?" fragt und die "Alarmstufe rot" ausruft. Dann kommen von weither die Busse angefahren, dann schunkeln selig sowohl graumelierte wie junge Pärchen.

Stille, die nur vom Hallen unserer Schritte auf den Betonstufen unterbrochen wird, herrscht dagegen in der Staumauer des Schlegeis-Stausees. Ja, richtig, in der Mauer. Die 725 Meter lange und 131 Meter hohe Sperre ist innen nämlich hohl. Vorsichtig steigen wir den dunklen Gang hinab, den Kopf schützen Helme mit Notlichtern. Die etwas unheimliche Atmosphäre - schließlich sind die gigantischen Wassermassen nur wenige Meter entfernt - lockert die niederländische Führerin mit ihrem fröhlichen Lächeln auf. Angesichts all der Messeinrichtungen zur Sicherheit der Anlage legt sich das mulmige Gefühl. Wir sind trotzdem erleichtert, als wir die Sonne wieder sehen, weil uns die Kälte während der rund halbstündigen Führung in die Glieder gekrochen ist.

Jetzt in die Sonne. Am Ende des Stausees führt das Hochtal Zamser Grund hinauf zum Pfitscher Joch. Erst begleiten uns noch Ausflugsgruppen. Dann haben wir den Weg für uns - fast. Immer wieder überholen uns Radlergruppen. Ihr Ziel: Venedig, der Endpunkt ihrer Alpenüberquerung. Und wie zur Aufmunterung steht "Venedig" auch in großen Lettern auf einem Felsen am Wegrand. Schwer atmend haben sie kein Auge für die Natur: den sprühenden Wasserfall gegenüber, die sprudelnden Bächlein zwischen kräuterbewachsenen Wiesen, die funkelnden Quarzeinschlüsse in den Steinen zu unseren Füßen - eben das Bergerlebnis, das hier nur ein paar Schritte von der Action entfernt liegt.