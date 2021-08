Auf dem traditionellen Einbaum oder im Kanu dringt man im Soomaa-Nationalpark tief in die Wildnis ein. Manchmal kommt man hier auch an Biberburgen vorbei. Fotos: Win Schumacher

Von Win Schumacher

Der Wald von Soomaa spricht viele Sprachen. Leise glucksen die Paddelschläge im Flüsschen Raudna zum Flöten der Amseln. Der Sprosser probt sein zauberhaftes Nachtigallenlied. Spechte trommeln. Irgendwo ruft ein Kauz. Mücken surren über dem Wasser, das den hellen Himmel spiegelt.

Hintergrund Infos: Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa oder Air Baltic ab mehreren deutschen Flughäfen nach Tallinn. Für die Erkundung der Wälder und Nationalparks des Landes empfiehlt sich ein Mietwagen. Unterkunft: Das Soomaa Puhkekyla hat wunderschön eingerichtete Zimmer und ist ein idealer Ausgangsort für Kanu- oder MTB-Touren sowie [+] Lesen Sie mehr Infos: Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa oder Air Baltic ab mehreren deutschen Flughäfen nach Tallinn. Für die Erkundung der Wälder und Nationalparks des Landes empfiehlt sich ein Mietwagen. Unterkunft: Das Soomaa Puhkekyla hat wunderschön eingerichtete Zimmer und ist ein idealer Ausgangsort für Kanu- oder MTB-Touren sowie Wanderungen. Nach dem Abenteuer in der Wildnis entspannt man hier in einer der Saunen oder im Hot Tub am Flüsschen Halliste, www.soomaapuhkekyla.com. Mit Naturführer Bert Rähni entdeckt man die Fauna und Flora mit neuen Augen, www.natourest.ee. Fürstlich übernachtet man in den restaurierten Gutshöfen Palmse und Sagadi in Lahemaa, Estlands ältestem Nationalpark, www.palmse.ee oder www.sagadi.ee, www.geoplan-reisen.de

[-] Weniger anzeigen

Wer mit Indrek Vainu lauschend durch die Wildnis des Soomaa-Nationalparks paddelt, verfällt schnell der Magie der baltischen Waldeinsamkeit. Schweigend bringt das Kanu den gerade Angereisten in eine Welt, die ihn daran erinnert, dass Europa einmal ein Kontinent wilder Schönheit war, wenn auch schon lange nicht mehr von solcher Unberührtheit wie hier, durch die noch immer Bären, Wölfe und Luchse streifen.

In der Raudna bewegt sich etwas direkt vor Vainus Kanu. Es ist ein Biber, der wohl nachsehen will, welches Gefährt sich so spät am Abend seiner Burg nähert. "Das hier ist ihr Reich", sagt Vainu, nachdem das Kanu weiter fast lautlos in den Wald vorgedrungen ist. Wären die Biber die einzigen, die in den estnischen Wäldern die Bäume fällen, Indrek Vainu wäre heute wohl kaum einem außerhalb von Soomaa bekannt. Unter den wenigen Einheimischen mag der Aussteiger als Sonderling gelten, der, wie er selbst sagt, "wie eine Art unter vielen des borealen Walds" zurückgezogen in seiner selbstgebauten Hütte lebt.

Weil er sich aufgrund der fortschreitenden Kahlschläge in Estland immer wieder mit der Holzindustrie und der Politik anlegt, ist Vainu inzwischen einer der bekanntesten Waldaktivisten des Landes und wurde mehrfach bedroht. "Die Leute denken, ich bin der radikalste in Estland", sagt er, "Das bin ich nicht. Wir haben nur keine Zeit mehr für Höflichkeiten."

Laut der europäischen Umweltorganisation Fern und Greenpeace wurden zwischen in Estland binnen nur zehn Jahren so viele Gebiete und Wälder mit Schutzstatus gerodet, dass es insgesamt fast der Fläche des Nationalparks Kellerwald-Edersees oder des Hainichs entspräche. Die Tageszeitung Postimees gibt allein für die Größe der zwischen 2001 und 2019 gerodeten Natura 2000-Wälder 15.000 Hektar an. Laut estnischer Naturschutzorganisationen hat die Intensität der Rodungen in den letzten drei Jahren noch zugenommen.

Kaum irgendwo sonst in Europa leben so viele Braunbären.

Gemeinsam mit anderen Aktivisten hat Vainu immer wieder dokumentiert, wie in verschiedenen Landesteilen großflächig Wälder kahlgeschlagen wurden. "Die Behörden geben an, dass alles unter den bestehenden Auflagen geschieht", sagt Vainu. "Tatsächlich kann das kaum jemand überprüfen und dass macht sich die Industrie zunutze." Zudem sei die Argumentation von Politikern und der Holzindustrie, die Kahlschlagflächen wieder aufzuforsten, eine Farce. "Du kannst einen Baum pflanzen, aber keinen Wald", sagt Vainu, "schon gar kein über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gewachsenes Ökosystem." Die neuen Pflanzungen seien häufig Fichten-Monokulturen, die verschiedenen Schädlingen und dem Klimawandel kaum gewachsen seien. Während Befürworter den Kahlschlag mit der Gewinnung klimafreundlicher Biomasse rechtfertigen, für die Fördergelder von der EU winken, sehen Umweltschützer hinter den Rodungen reine Profitgier und die Zerstörung des Lebensraums unzähliger bedrohter Arten. Vainu wirft skandinavischen und estnischen Unternehmen wie Graanul Invest, einem der größten europäischen Pellethersteller, und korrupten Politikern vor, Daten zu Rodungen zu manipulieren. In den letzten Jahren wurden von Naturschutzverbänden mehrere Klagen eingereicht.

Im Lahemaa-Nationalpark wandert man vorbei an alten Fischerdörfern.

Im Juni forderte die Europäische Kommission Estland auf, die EU-Habitats-Richtlinien insbesondere beim Holzeinschlag in Natura-2000-Gebieten einzuhalten. "Es geht dennoch weiter", sagt Vainu. Der Aktivist nutzt seinen Hintergrund in der IT-Branche, um eigene Daten zu den Kahlschlägen zu sammeln und Naturschützer zu vernetzen.

"Die Behauptung des Umweltministeriums, dass die estnischen Gesetze unsere Wälder gut schützen, ist nicht wahr", sagt Vainu. Aus neuesten Analysen gehe hervor, dass auf Gebieten, die unter das Naturschutzgesetz fallen, fast 10.000 Abholzungsgenehmignungen mit einer Gesamtfläche von mehr als 8000 Hektar gelten. Vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfungen blieben häufig aus. "Unser Kampf geht weiter", sagt Vainu.

In Alutaguse im Nordosten Estlands wandert Bert Rähni durch ein Moorgebiet. Die Sumpfwiesen entlang des Bohlenwegs leuchten silbern von den Blüten des Wollgrases. Der Veranstalter für Naturreisen weist auf die Vielzahl der Beeren am Wegrand hin. Aus dem Moor geht es weiter durch einen lichten Espenwald. "Solche Orte lieben die Flughörnchen", sagt Rähni, "um sie zu sehen, muss man aber nachts unterwegs sein." Die hübschen Nager mit dem mausgrauen Pelz und den übergroßen schwarzen Augen gleiten mit ihrer ausgespreizten Flughaut bis zu 35 Meter von Baum zu Baum. Die Rodungen von alten Wäldern haben die Art in Estland an den Rand der Ausrottung gebracht.

Im Schlamm hat Rähni eine frische Bärenspur entdeckt. Der Naturführer reagiert jedoch gelassen. In Estland leben mehr als 800 Braunbären. Nirgendwo sonst in Europa gibt es eine dichtere Population. Die Tiere zogen vor der Pandemie eine wachsende Zahl an Touristen an. Auch für Rähnis kleines Unternehmen NaTourEst sind die Rodungen bereits zur Bedrohung geworden. Eigens für die Bärenbeobachtung bietet er Übernachtungen in einer Hütte an einer Lichtung an. Der Wanderpfad dorthin führt durch einen dichten Nadelwald. Irgendwann steht Rähni vor einer Kahlschlagfläche. Abgehackte Baumstümpfe zeugen davon, dass hier vor nicht allzu langer Zeit Kettensägen am Werk waren. "Es war ein Schock", sagt er mit Blick auf die klaffende Lücke im Wald. "Die Rodungen könnten fast bis zu unserer Bärenhütte weitergehen, weil dies hier kein Schutzgebiet ist."

Noch aber kommen die Bären regelmäßig auf Rähnis Lichtung. Wenn Meister Petz in den hellen Sommernächten von Alutaguse urplötzlich aus dem Wald auftaucht, halten in der Beobachtungshütte alle den Atem an. Misstrauisch blickt das größte Landraubtier Europas in Richtung seiner verborgenen Bewunderer. Es ist als sehe einem die Wildnis selbst einen Moment lang in die Augen.

Inzwischen hat Rähni in einem anderen Teil von Alutaguse zwei weitere Hütten aufgestellt und 86 Hektar darum aufgekauft. "Wir nutzen aber nur zwei Hektar für unsere Aktivitäten", sagt er, "der Rest bleibt sich selbst überlassen." Er hofft, dass der estnische Wald weiter Heimat von Braunbären, Auerhähnen und Flughörnchen bleibt. "Ohne sie kommen keine Touristen hierher", sagt er, "sie sind der wahre Wert des Waldes."