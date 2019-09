Von Karin Kura

Das Ruwertal ist ein kleines Seitental der Mosel nahe Trier. Abseits des sommerlichen (oder weinherbstlichen) Trubels kann man hier auf dem lauschigen Radweg Ruwer-Hochwald radeln. Er folgt der früheren Hochwaldbahn, die die Mosel mit dem Hunsrück verband.

Morgens um zehn sammelt der Fahrradbus Menschen und Räder ein. Mit Leichtigkeit wuchtet der Busfahrer selbst schwere E-Bikes auf den langen Anhänger, nachdem er mit einem freundlichen "Guten Morgen" gegrüßt hat. Es ist nicht viel los, der Bus nur mäßig gefüllt. Vielleicht liegt es am Wetter (der Himmel ist bedeckt), aber sicher auch daran, dass der Ruwer-Hochwald-Radweg kaum bekannt ist. Obwohl er doch nah dran ist am großen Bruder, dem Mosel-Radweg.

Hintergrund INFORMATIONEN Der Ruwer-Hochwald-Radweg ist 48 Kilometer lang und leicht zu fahren. Statt in Hermeskeil kann man wenige Kilometer zuvor, in Reinsfeld, in den Radweg einsteigen, um eine große Baustelle in Hermeskeil auszusparen. Weitere Informationen gibt es unter [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Der Ruwer-Hochwald-Radweg ist 48 Kilometer lang und leicht zu fahren. Statt in Hermeskeil kann man wenige Kilometer zuvor, in Reinsfeld, in den Radweg einsteigen, um eine große Baustelle in Hermeskeil auszusparen. Weitere Informationen gibt es unter www.ruwer-hochwald-radweg.de. Übernachten: Hotel Karlsmühle in Mertesdorf, www.karlsmuehle.de. Lage am Mühlbach, abseits der Straße, DZ ab ca. 85 Euro. Der Fahrradbus verkehrt an Wochenenden zwischen Trier und Hermeskeil (1. Mai bis 6. Oktober). Info: www.regioradler.de. Allgemeine Infos bei der Tourist-Information Ruwer, Bahnhofstraße 37a, 54317 Kasel, Telefon 06 51/1 70 18 18, www.ruwer.eu. Radeln im Moselland: www.mosellandtouristik.de/de/radfahren-wandern/radfahren/radwege/radwege/mosel-radweg/ Infos über die Leuchtpunkte der Initiative "Lebendige Moselweinberge" unter www.lebendige-moselweinberge.de.

[-] Weniger anzeigen

Der Bus bringt die Fahrgäste rund fünfzig Kilometer weit in den Hunsrück-Ort Hermeskeil. Dort startet der Radweg. Wenn man hier anfängt und zur Mosel radelt, so ist die 48 Kilometer lange Route fast steigungslos, man gerät in ein leichtes, angenehmes Rollen. Wie hauchzart angeschoben. In der Nacht zuvor hatte es geregnet, und so sprießen Gräser und Sträucher üppig am Asphaltrand, manche ragen keck auf die Piste. Nicht weit hinter Hermeskeil, das außer einem Feuerwehr-Erlebnis-Museum nicht viel Sehenswertes zu bieten hat, breitet sich zu beiden Seiten des Radwegs dichter Wald aus. Es sind die Tiefen des Hunsrücker Hochwalds mit Eichen, Buchen und Fichten. Ein Wald, der einen beinahe verschlingt.

Bis in die 80er-Jahre fuhr der Zug im Personenverkehr durchs Ruwertal, der Güterverkehr wurde im Jahr 2000 endgültig eingestellt. Auf dem Bahndamm radelnd, hat man einen komfortablen Überblick über die Landschaft. Manchmal macht der Wald Platz für Wiesen und Felder, dort hat der Regen ganze Büschel hoher Gräser flachgelegt. Einen weiten Bogen beschreibt die Radroute bei Zerf, dort kommt man vorbei an einem alten Bahnhofsgebäude. Hinter hohen Hecken läuft ein Rasenmäher. Es ist Samstagmittag.

Nach einer Weile gesellt sich die Ruwer zum Radweg. Sie fließt mal rechts, mal links, der Weg bleibt nah dran und überquert dabei zahlreiche Brücken. Die Ruwer entspringt im Hunsrücker Hochwald, ein kleiner Fluss, der nach nur 46 Kilometern bei Trier in die Mosel mündet. Anfangs sieht man sie gar nicht, man hört nur lautes Rauschen. Der erste Gedanke eines Stadtmenschen: Eine Straße, da rauscht der Verkehr! Aber nein, hier rauscht kein Verkehr - es rauscht die Natur, das Wasser.

Beim Einkehren trifft man sie alle wie-der, die Menschen aus dem Bus. Da es kaum Gaststätten unterwegs gibt, landen fast alle in Sommerau, rund vierzig Kilometer von Hermeskeil entfernt. Wäre da nicht die Gastronomie in einem schön restaurierten ehemaligen Kelterei-Gebäude, man würde womöglich vorbeiradeln - und diese Perle verpassen. Hier öffnet sich das Ruwertal ein bisschen, es weicht der Wald dem Wein. Für die Rebreihen auf dem Sommerauer Schlossberg.

Das weniger als hundert Einwohner zählende Sommerau kuschelt am Fuße des Schlossbergs, dieser hat mit bis zu 70 Prozent eine extreme Lage, er zählt zu den steilsten Weinbergen im kleinen Ruwertal, das wiederum zum großen Mosel-Weinanbaugebiet gehört. Oberhalb von Sommerau, auf einem Felssporn, liegt von Eichenwald umgeben die Burgruine. Einst umfloss die Ruwer den Berg in weitem Bogen, dann hat man beim Bau der Burg im 13. Jahrhundert die Flussschleife abgeschnitten und eine Abkürzung geformt, dabei entstand ein kleiner Wasserfall. Angelegt wurde auch ein großer Teich, der dafür sorgen sollte, dass in kalten Wintern durch die höhere Luftfeuchtigkeit weniger Frost die Weinreben bedrohte. Heute ist es ein verträumter Seerosenteich, bedeckt von gelben und weißen Blüten. Wenige Meter entfernt bahnt sich die Ruwer ihren Weg, flankiert von Bachuferwäldern und Auenwiesen.

Vielfältig ist das Leben auch am Schlossberg selbst, wer genauer hinschaut, entdeckt Mauereidechsen und Schlingnattern zwischen Felsen und alten Mäuerchen. Das ganze Natur- Ensemble rund um den Sommerauer Schlossberg darf sich "Leuchtpunkt der Artenvielfalt" nennen. Eine Auszeichnung, die jedes Jahr von der "Initiative Lebendige Moselweinberge" verliehen wird. Für Weinberge mit großer Biodiversität, mit vielen charakteristischen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Insgesamt zehn solcher Leuchtpunkte existieren an Mosel und Ruwer.

Die Radler erfreuen sich an der Natur. Und schon im Jahr 1889 schätzte man diese Idylle, mit Eröffnung der Ruwer-Hochwaldbahn kam der Ausflugstourismus in Schwung. Aus Trier reisten die Menschen an, stiegen zur Burgruine von Sommerau hinauf, machten es sich gemütlich in der damals existierenden Wirtschaft am Gemäuer.

Der Zug fährt nicht mehr, heute legt man auch die letzten knapp zehn Kilometer bis Trier-Ruwer auf dem Fahrrad zurück. Das Tal öffnet sich immer weiter, den Radweg flankieren jetzt nur noch Steilhänge, wie man sie von der Mosel kennt. Ein Highlight folgt auf das nächste: sonnenverwöhnte Lagen, auf denen Spitzen-Rieslinge gedeihen. Wie in Kasel, bekannt für seine Top-Lage Kaseler Nies’chen. Und weiter geht’s nach Mertesdorf, hier liegen die Weinberge von Schloss Grünhaus, die edlen Tropfen vom Grünhäuser Abtsberg werden auch ins englische Königshaus geliefert.

Ganz unspektakulär endet der Radweg dann im Trierer Vorort Ruwer. Aber hier muss noch nicht Schluss sein, denn fünf Kilometer weiter, bei Schweich, kann man auf den Mosel-Radweg wechseln. Und sich auf den Weg machen zu weiteren mit Wein bewachsenen Steilhängen.