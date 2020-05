Ein Überblick von Hans-Werner Rodrian

Nun geht es also doch schneller wieder los, als lange befürchtet wurde: Mit Ausnahme Spaniens und Dänemarks öffnen alle großen Badeurlaubsziele bereits ab Juni Hotels und Strände für Sommerurlauber. An dieser erfreulichen Entwicklung wollen natürlich auch die Reiseveranstalter teilhaben. Tatsächlich könnte angesichts der vielen Unwägbarkeiten eine Veranstalterreise in diesem Jahr durchaus auch für solche Urlauber sinnvoll sein, die sonst gerne individuell unterwegs sind. Wir geben einen Überblick über Ziele, Anbieter und Schnäppchen.

Aktiv durch deutsche Lande:Losgehen soll es ja wohl erst mal mit Deutschland-Urlaub. Darauf reagierten besonders schnell die Spezialveranstalter. So startet Aktivreisespezialist Wikinger Reisen bereits Ende Mai ein neu aufgelegtes individuelles Radurlaubsprogramm für Deutschland. Angeboten werden Touren auf Rügen und Usedom, entlang der Seenplatte im Müritz-Nationalpark, auf dem Ostseeküsten-Radweg und im Münsterland, wobei die Gäste Komplettpakete mit bereits vorgebuchten Hotels und Gepäcktransport buchen können. Zudem hat der Veranstalter unter dem Motto "Yes, we care" Hygieneempfehlungen für Urlauber zusammengestellt.

Aus Studienreisen werden Erlebnistrips: Sogar klassische Fernreiseanbieter entdecken Deutschland neu. So hat der Studienreiseveranstalter Gebeco anstelle der abgesagten Touren nach China und Peru acht Fahrradreisen durch Deutschland neu aufgelegt. "Es ist höchste Zeit, wieder raus zu kommen, Neues zu sehen und gemeinsam tolle Momente zu erleben. Das Format Radreise ist ideal dafür", sagt Gebeco-Chef Michael Knapp. Gebucht werden können vier geführte Gruppenreisen durch die Pfalz, entlang des Boden- und Tegernsees und durch Thüringen. Zur Wahl stehen zudem vier Individualangebote, die bereits für Minigruppen ab zwei Personen organisiert werden. Frühester Abreisetermin bei den Gruppentouren ist der 1. Juli.

Ferienhäuser im Trend: Fachleute sagen Ferienhäusern in diesem Sommer einen wahren Boom voraus, weil man da privater und ungefährdeter Urlaub machen kann als in großen Unterkünften. Da zahlt sich die Politik von Anbietern wie Novasol aus, der seit Jahren auf exklusive Angebote setzt, die nirgendwo anders zu haben sind. Allein an den deutschen Küsten kamen dieses Jahr 500 weitere Ferienhäuser dazu – in Travemünde und der Holsteinischen Schweiz, auf Rügen und Usedom sowie am Dümmer See. Weitere Neueröffnungen meldet Novasol in Boltenhagen und in Barth an der Ostsee.

Pauschalurlaub auf gut Deutsch: Auch für die ersten Cluburlauber hat das Warten ein Ende. Bereits am 25. Mai öffnet der Robinson Club Fleesensee an der Mecklenburgischen Seenplatte – zwar nur mit der vorgegebenen maximalen Bettenauslastung von 60 Prozent, aber immerhin. Am 29. Mai öffnet auch der Europa-Park – inklusive der Hotels und des Camp-Resorts, aber vorerst ohne die Badewelt Rulantica und die Shows. Zwischen dem 25. und 29. Mai und damit ebenfalls noch rechtzeitig vor Pfingsten sperren die sechs deutschen Center Parcs auf – mit angepasstem Entertainment-Programm, aber noch ohne das Erlebnisbad Aqua Mundo.

Jetzt buchen, später reisen: Was Auslandsreisen angeht, ist das Publikum noch sehr zurückhaltend. Die großen Urlaubskonzerne locken deshalb mit Gratisstornos. Tui-Urlauber können alle bis Ende Juni neu getätigten Reisen bis zu 14 Tage vor Abflug kostenlos umbuchen oder stornieren. Weiter gilt ein schon früher ausgelobter Treuebonus von bis zu 100 Euro pro Person. Das Rücktrittsrecht gilt auch für alle Neubuchungen für den kommenden Winter und die Sommersaison 2021. Ausgenommen sind sogenannte "Fly & Mix"-Angebote. Tui hofft, ab 15. Juni wieder in die Urlaubsregionen Europas zu starten; Deutschland-Urlaub ist schon ab 25. Mai wieder möglich. Noch einen Schritt weiter geht FTI. Wer beim Branchendritten einen Urlaub bis 31. August bucht, der muss keine Anzahlung leisten und kann sich beim Zahlen bis zwei Wochen vor Abreise Zeit lassen und bis dahin auch noch kostenlos stornieren. Urlaube mit Abreise zwischen September und Ende Oktober können bis 30 Tage vor Reiseantritt kostenlos storniert werden. Die Aktion gilt sowohl für Flugpauschalreisen als auch dann, wenn nur ein Hotel gebucht wird und man mit dem eigenen Auto anreist. Bei so viel Kreativität durch die Konkurrenz hat auch DER Touristik schnell reagiert und erlaubt jetzt ebenfalls bei Neubuchungen bis 30. Juni, dass Urlauber mit Reisezeitraum bis Ende Oktober 2021 bis zwei Wochen vor Reiseantritt ohne Gebühren storniert werden können. Wer zurücktritt, bekommt allerdings kein Geld, sondern einen Gutschein.

Flusskreuzfahrten gehen bald los: Ganz entspannt "rheinschnuppern": Auch Flusskreuzfahrten sind plötzlich ein Trendprodukt. Anbieter wie Nicko Cruises und A-Rosa wollen am 1. Juni wieder starten. Die Gäste müssen sich allerdings auf neue Verhältnisse einstellen: zwei Essenssitzungen statt einer und Einbahnverkehr auf den Gängen. Die erste Nicko-Reise startet in Passau und geht über Regensburg, Nürnberg, Würzburg, Rüdesheim nach Düsseldorf. Für alle Kunden, die noch skeptisch sind, offeriert Nicko Cruises bei Neubuchung bis 30. Juni das "Nicko-Sorgenfrei-Paket" mit kostenloser Reiserücktritt-Versicherung ohne Selbstbehalt, Stornoberatung und Umbuchungsschutz.

Im Hausboot durch Kanäle und Seenplatten: Hausbootreisen sind Ferienhaustrips auf dem Wasser. Beim Marktführer Locaboat sind ab 25. Mai Reisen ab Fürstenberg in Brandenburg und ab Fleesensee an der Mecklenburgischen Seenplatte möglich. Es gibt Boote für zwei bis zwölf Personen, an Bord dürfen sich Gäste aus zwei unterschiedlichen Haushalten aufhalten. Die Empfangsmitarbeiter sind durch Plexiglas vom Kunden getrennt und halten einen Mindestabstand von eineinhalb Metern ein.

Die neue Kreuzfahrt: Eine "richtige" Kreuzfahrt: Wie soll das in Corona-Zeiten funktionieren? Tui Cruises plant den Einstieg der "Mein Schiff"-Flotte mit Mini-Kurzkreuzfahrten ab Hamburg und Kiel. "Wir verlegen Schiffe nach Norddeutschland", kündigte Tui-Chef Friedrich Joussen an. Konkret sollen drei- und viertägige Kurztrips in der Nord- und Ostsee mit nur 1000 Gästen auf dem Schiff organisiert werden. Bevor die Gäste das Schiff betreten dürfen, sollen sie getestet werden. Auch der Ablauf der Einschiffung soll gestaffelt ablaufen, sodass sich keine Menschentrauben bilden. Einen Starttermin gibt es allerdings noch nicht. Bis Ende Juni sind alle Reisen abgesagt.

Flugpauschalreisen: Und wann gibt es wieder Flugpauschalreisen? Vermutlich ab 14. Juni, weil dann die weltweite Reisewarnung durch das Auswärtige Amt wegfällt. Direktreiseveranstalter Berge & Meer steht bereits mit Kroatien, Montenegro und Korsika in den Startlöchern. Eines der ersten Angebote führt nach Montenegro: Sieben Tage mit Vollpension plus und Übernachtung im Doppelzimmer im Vier-Sterne-Superior-Hotel Palas und Abflug am 14. Juni ab Düsseldorf gibt es für 799 Euro pro Person zu buchen.