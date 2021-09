Von Detlef Berg

Es ist noch etwas kühl am frühen Morgen. Ein zauberhafter Wolkenschleier wabert über dem See und es ist still. Als erste Sonnenstrahlen durch die feine Dunstglocke dringen, öffnen die Seerosen zögerlich ihre wunderschönen pinkfarbenen Blüten. Kurz nach acht treffen dann die Badefrauen ein, streifen sich weiße Kittel über und lassen pünktlich um 8.30 Uhr die ersten Badegäste in das Thermalbad.

Hintergrund Reisezeit: Kurbetrieb ist das ganze Jahr, Hochsaison zwischen April und Oktober.

Angebote: Sieben Übernachtungen im DZ im Hotel & Spa Lotus Therme inkl. Flug ab 764 Euro.

Wein: Milan Pampretics, Rezi ut. 2, Keszthely, www.pampetrics.hu

Allgemeine Auskünfte: www.heviz.hu; www.visithungary.com/de auf Deutsch

Im Heilsee von Bad Hévíz, dem mit 4,4 Hektar größten natürlichen Thermalsee der Welt, sinken selbst in den Wintermonaten die Wassertemperaturen nicht unter 22 Grad. Im Sommer erreicht das Wasser Temperaturen zwischen 35 und 38 Grad. Der Badebetrieb ist deshalb das ganze Jahr über möglich. Seine mineralstoffreichen Quellen entspringen in einer Tiefe von 38 Metern. Sie fördern 410 Liter pro Sekunde zutage – damit tauscht sich das Wasser des Sees innerhalb von drei Tagen komplett aus.

Weil das heiße Wasser bei seinem Weg an die Oberfläche durch eine dicke Torfschicht aufsteigt, lösen sich dabei zahlreiche Mineralstoffe. Dadurch eignet sich das Wasser hervorragend für die Behandlung von Rheuma, Osteoporose und Erkrankungen der Wirbelsäule. Das bestätigt auch Chefärztin Dr. Veronika Moll, Fachärztin für Physiotherapie und Rheumatologie. Die Wirksamkeit ist längst wissenschaftlich bewiesen und auch deutsche Krankenversicherungen übernehmen inzwischen teilweise die Kosten einer Hévízer Heilkur.

Schon die alten Römer kannten die Heilkräfte des heißen Wassers. So soll einer Legende zufolge Kaiser Flavius im Knabenalter von seinen Lähmungen durch ein Bad im See geheilt worden sein. Kräftigende Bäder sollen es auch gewesen sein, die einst den Römern zum entscheidenden Sieg über die Türken verhalfen.

Sicher verbürgt ist dagegen, dass Graf György Festetics zwischen 1795 und 1797 die ersten Badehäuser am damals noch unbefestigten Ufer errichten ließ. Es waren einfache, aus Brettern gezimmerte Flöße, auf denen Umkleidekabinen gebaut wurden. Die Heilung suchenden Menschen erholten sich in den im Wasser schwebenden Badekörben. Erst 1866 entstand das Spiegelbad auf Säulen aus Eichenholz mit getrennten Bereichen für Frauen und Männer. Schnell sprach sich die heilende Wirkung des Bades herum, und auch viele berühmte Badegäste trugen dazu bei, Hévíz bekanntzumachen.

Der Sohn des Grafen ließ später die Anlagen erweitern. Es entstanden unter anderem eine Kurklinik für bedürftige Kranke und der bis heute erhaltene riesige Schutzwald mit Platanen, Buchen, Eiben, chinesischem Rotholz und Sumpfzypressen. Der letzte Graf von Festetics wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem nahen Familienschloss vertrieben.

Das Badehaus und der See am frühen Morgen.

In der sozialistischen Ära wurden wuchtige Hotels in Plattenbauweise hochgezogen, in denen verdiente Funktionäre ihren Urlaub verbringen konnten. Nach dem Bau der Berliner Mauer entwickelte sich Hévíz auch zu einem beliebten Ort für Familienbegegnungen, bei denen DDR-Einwohner ihre Verwandten aus dem Westen treffen konnten. Nach der Wende brach der staatlich organisierte Tourismusbetrieb zusammen, die Gäste blieben aus. Erst umfangreiche Investitionen zur Modernisierung der Hotels, Thermalbäder und Infrastruktur konnten den Tourismus wiederbeleben.

Heute kommt jährlich wieder eine Million Gäste nach Hévíz. Die Bandbreite der Unterkünfte ist groß – sie reicht von Privatunterkünften über Pensionen bis hin zu modernen Wellness-Hotels und Gesundheitsressorts. Zum Heilplan gehört das tägliche Bad im See. In den auf Pfählen im Wasser stehenden Badehäusern mit ihren charakteristischen Spitztürmchen und Holzbrücken sind sowohl Umkleidekabinen als auch Wellness-Einrichtungen untergebracht. Treppen führen hinunter ins angenehm warme Wasser.

Im Thermalsee von Bad Hévíz baden die Gäste zusammen mit Seerosen.

Bitte übertreiben Sie es nicht mit dem Schwimmen", rät eine Badeärztin. "Allzu anstrengende Bewegungen im Thermalwasser belasten Herz und Kreislauf zu sehr." Deshalb wird auch empfohlen, nach 30 Minuten eine Pause einzulegen und insgesamt am Tag nur maximal 90 Minuten im Wasser zu bleiben. Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren dürfen überhaupt nicht in das Bad. Die meisten Badegäste dümpeln wohlig-träge zwischen Seerosen-Teppichen vor sich hin, hängen bequem im Schwimmreifen oder haben ein aufgeblasenes Nackenkissen dabei. Die zahlreichen Kurhotels bieten ihren Gästen ebenfalls modern ausgestattete Wellnessabteilungen und attraktive Bäderlandschaften.

Auch wer sich bester Gesundheit erfreut, kommt in Hévíz auf seine Kosten. Kulinarik und Wein etwa spielen hier wie überall in Ungarn eine große Rolle. Die Qualität stimmt, die Preise sind attraktiv. Gulaschsuppe, zubereitet im großen Kessel über offenem Feuer, scharfer, mit Paprika gewürzter Rindergulasch, gebratener Fisch aus dem Balaton, dem Plattensee also – das sind nur einige landestypische Gerichte, die in den stimmungsvollen Tavernen im mittelalterlichen Weinort Egregy auf der Karte stehen, zu dem ein halbstündiger Spaziergang führt. Dazu schenken die Winzer Weine aus eigenem Anbau wie Welschriesling, Grauer Mönch und Riesling aus.

Ausgewiesener Fachmann in Sachen Wein ist Milan Pampetrics. In seinem kleinen Bistro in der Fußgängerzone von Keszthely können Gäste die besten ungarischen Weine probieren. Pampretics, der perfekt Deutsch spricht, berät kompetent und ist sich sicher, dass die ungarischen Weine wieder wie früher zu den besten weltweit gehören und noch zu attraktiven Preisen zu haben sind.

Keszthely, gerade mal sechs Kilometer von Hévíz entfernt und bequem über einen Radweg zu erreichen, liegt am Westufer des Plattensees und hat mit dem prächtigen Schloß Festetics eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Region zu bieten. Der barocke Palast liegt in einer weitläufigen Parkanlage und beherbergt heute mehrere Museen. Ein kurzer Spaziergang führt zum Ufer des Balaton. Wer mag, kann in der öffentlichen Badeanstalt ins warme Wasser eintauchen oder eine Schiffstour unternehmen.

Etwas weiter von Hévíz entfernt liegt das unter Denkmalschutz stehende Dorf Tihany. Es liegt in 80 Meter Höhe auf einer Halbinsel, die fünf Kilometer in den Balaton hineinragt. Enge Gassen mit reetgedeckten Fischhäusern bestimmen das Ortsbild, überragt von den beiden Türmen der Benediktinerabtei mit fantastischer Aussicht auf den Plattensee. Es gibt viele kleine Läden, die lokale Erzeugnisse wie Keramik, Holzschnitzereien, Gewürze und Lavendelprodukte von den Feldern der Umgebung anbieten. Natürlich gibt es auch Paprika – etwa in dem über und über mit Paprikazöpfen behängten "Paprikahaus", einem bei Touristen beliebten Fotomotiv.

Einzigartige Perspektiven für Fotografen ergeben sich auch bei einer Ballonfahrt. Gestartet wird, sofern es das Wetter zulässt, am späten Nachmittag. Einige Passagiere klettern noch mit gemischten Gefühlen in den Korb. Es ist die erste Fahrt für sie mit einem Heißluftballon. Doch Pilot Bela erklärt in aller Ruhe, was zu beachten ist. Und schon steigt der bunte Ballon auf, gewinnt rasch an Höhe. Großartig ist die Aussicht – unten liegt Hévíz mit seinem Thermalsee, dann kommen der Balaton und seine schilfbewachsenen Ufer, schöne Dörfer und die sanft geschwungenen Weinberge in Sicht. Besonders eindrucksvoll: der Blick auf den Balaton mit den weißen Segeln der Boote im leicht milchigen Licht der untergehenden Sonne.