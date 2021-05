Córdoba (dpa) - Wer Córdoba hört, denkt an die Mezquita. Im Mittelalter war sie die Hauptmoschee der Mauren, heute ist das Weltkulturerbe mit seinen Bogenhallen ein Muss auf Reisen durch Spaniens Süden. Doch Córdoba ist auch der Name der Provinz. Hier im Inland Andalusiens verbergen sich einige Schätze. Zehn Höhepunkte, die in der Stadt oder maximal 100 Kilometer entfernt liegen:

1. Die Moschee-Kathedrale Mezquita

Ab dem Jahr 1236, als Córdoba von den Mauren zurückerobert wurde, funktionierten die Vertreter der katholischen Kirche schrittweise alles um. Sie machten das Minarett der Mezquita zum Glockenturm und fällten einen Teil der Säulenwälder. Sie keilten Kapellen und ein plumpes Werk hinein, das sie Kathedrale nannten. Doch es gelang ihnen nicht, an den Grundfesten des sagenhaften Ursprungsbaus zu rütteln.

Um 785 unter Córdobas erstem Emir Abd ar-Rahman I. begonnen und später mehrfach erweitert, setzte die Hauptmoschee mit ihren Gebetshallen Maßstäbe. Das merken Besucher noch heute.

Säulen aus Marmor, Jaspis, Porphyr, Granit. Rotweiße Doppelbögen, dazwischen Dämmerlicht und Schatten. Ganz vorne die Gebetsnische, Mihrab genannt, die samt ihrem Vorraum mit Zier überwältigt: Arabesken, Mosaike, kunstvolle Schriftbänder an den Wänden. Schwerelos scheinen Säulen und Bögen ins Unendliche zu treiben. Jeder Schritt verändert die Perspektive. Die Mezquita ist ein Vermächtnis, eine Verbeugung vor der Baukunst besiegter Andersgläubiger.

2. Córdobas Innenhöfe

Die Innenhöfe in Córdoba mit ihren Brunnen, Blumentöpfen und dem Kachelschmuck sind der stille Stolz der Stadt. Jeder Hof ist ein Kleinod für sich. Der Palacio de Viana, ein historisches Adelspalais, bündelt gleich zwölf von ihnen. Im Garten des Palastes wachsen Zitronen, Orangen, Mispeln und Rosen. Das Interieur aus Salons, Gemächern, Gemälden und Gobelins kann da nicht mithalten. Selbst Wandteppiche nach Entwürfen des berühmten Künstlers Francisco de Goya fallen gegen die sommerkühlen Kleinparadiese ab.

3. Córdobas Altstadt

Gassenlabyrinthe, Kirchen, die Burg Alcázar: Córdobas Altstadt ist ein Touristenmagnet. Im historischen Judenviertel steht Besuchern die Synagoge offen. In normalen Zeiten reicht die Warteschlange bis zum nächsten Platz und versperrt Hauseingänge. Doch während der Pandemie ist alles anders. "Jetzt vermisse ich sogar das, so weit ist es bei mir schon gekommen", sagt eine Anwohnerin.

Nahe des Rathauses liegt eine besondere Werkstatt. Hier erschafft José Rodríguez Flamenco- und klassische Gitarren. Diesen Beruf übt er nach eigener Aussage schon seit dem zwölften Lebensjahr aus - damals schmiss er die Schule. Schon die Weltstars Juan Luis Guerra und Paco de Lucía bestellten bei ihm. Bis 2024 seien die Auftragsbücher voll, sagt er. Einziges Problem durch Corona sei die Lieferung – fast alle Kunden holen die Instrumente persönlich bei ihm ab.

4. Madinat al-Zahra

Die Pracht der Kalifen von Córdoba zeigt sich auch zehn Kilometer westlich in der Palaststadt Madinat al-Zahra (auch Medina Azahara). Terrassenförmig angelegt zwischen der Gebirgskette Sierra Morena und der Flussebene des Guadalquivir, war ihr ein kurzes Leben beschieden: Von 936 bis 1010, als Berbertruppen zur Zerstörung anrückten.

Der Spaziergang durch die Ruinen führt zu Hufeisenbögen und einigen Fundamenten. Die "leuchtende Stadt" ist Weltkulturerbe, wie die Mezquita, doch der Glanz vergangener Tage nur mit Fantasie zu erahnen. Laut einer Infotafel im zugehörigen Museum haben Archäologen erst zwölf Prozent des Areals ausgegraben. Der spektakuläre Botschaftersaal bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

5. Castillo de Almodóvar del Río

Hoch über Almodóvar del Río erhebt sich ein Kastell aus den Hügeln, das es in jüngerer Vergangenheit zu einiger Berühmtheit brachte - als Kulisse in der Fantasy-Fernsehserie "Game of Thrones". Im späten Mittelalter kerkerte Kastiliens König Peter der Grausame hier unliebsame Zeitgenossen ein. Heute erfüllen sich Burgfreunde aller Altersklassen ihren Traum. Die Szenerie stimmt: Turmaufstiege, der Abgang zum Guckloch über dem Verlies mit drapierten Skeletten, verschlungene Gänge, die Festungskapelle, Replikate von Schwertern und Ritterhelmen, ein Katapult. Der Glanz alter Zeiten wurde hier durch umfassende Restaurierung wiederhergestellt.

6. Naturpark Sierra de Cardeña y Montoro

Den Menüplan des Iberischen Luchses kennt Naturführer Juan Carlos Molina ganz genau: "Ein Kaninchen pro Tag." Im Naturpark Sierra de Cardeña y Montoro sind die Luchse seit dem Jahrtausendbeginn wieder verbreitet. Zu Gesicht bekommt man die scheuen Tiere selten. Dafür bekommt man auf einer Wanderung ab Venta del Charco Zwergadler und Gänsegeier vors Fernglas. Typisch für die Vegetation sind Steineichen und Pyrenäen-Eichen. Im Frühling blühen Schopflavendel und Lack-Zistrosen. Flach und einsam führt der Weg voran. Ziel nach gut sechs Kilometern ist El Cerezo, ein teils in Ruinen liegendes Dorf.

Das Label des Naturparks zeigt Schinken, wie sie ein kleiner Betrieb bei Cardeña produziert. Schinkenmeister Antonio Copado Bermúdez erzählt, wie sich die Schweine ab Herbst mit Eicheln ihr nussiges Aroma anfressen. Nichts für Genießer ist der Anblick der Schimmelschichten über den hängenden Schinken. Doch keine Sorge. "Nur so reifen sie länger und besser", weiß der Profi.

7. Sherrywein-Verköstigung

Eine steile Treppe führt abwärts ins Allerheiligste, in der Luft hängt ein schwerer Geruch. Holzig, süß, betörend. Unten in den Lagern der Kellerei in Montilla mit ihren Eichenfässern spenden Lampen mageres Licht. "Die Mindestreife liegt bei fünf Jahren, es können aber auch zwanzig sein", erklärt Weinführerin Marie Montel. Heraus kommen edle Tropfen, die man international Sherry nennt.

Den Spaniern sagt das Wort nichts. Dafür unterscheiden sie Arten wie den hellen, trockenen Fino und den dunkleren Palo Cortado. Gibt man sich einer Verköstigung hin, schmeckt ersterer nach Mandeln und geröstetem Brot, zweiterer nach Walnuss und Rauch.

Beim süßen Pedro Ximénez ist es fast so, als würde man Rosinensaft trinken. Der Zuckeranteil liegt bei 43 Prozent.

8. Lucena

Lucena ist ein Landstädtchen abseits ausgetretener Touristenpfade. Mit Markt und Festung, umzogen von Olivenhainen. Auf den zentralen Plätzen geht es selbst in Corona-Zeiten lebhaft zu. Die Kirche San Mateo erschlägt Betrachter förmlich mit ihrem Barock. Im Frühjahr ist hier gewöhnlich das Bildnis Unserer Lieben Frau von Araceli zu Gast, das sonst Verehrung in einem Heiligtum außerhalb des Ortes genießt. Eine Bruderschaft wechselt häufig die Kleidung von Maria und dem Jesuskind. Beide müssen immer einheitlich angezogen sein.

9. Zuheros

Zuheros ist ein Bergort wie auf einem Gemälde, eine wundervolle Ansammlung kalkweißer Häuser, eingebettet in den Naturpark Sierras Subbéticas. Die Burgruine wächst regelrecht aus dem Fels, als wären Bauwerk und Natur aus einem Guss. Kein Wunder, dass Zuheros auf der Liste der "Schönsten Dörfer Spaniens" steht.

Es geht steil hinauf und hinunter. Die schmale Ortsdurchfahrt treibt Fremden die Schweißperlen auf die Stirn. Rosenstöcke duften vor den Häusern. An einem kleinen Restaurant eine Kreidetafel: Ein belegtes Brot kostet drei Euro, eine Portion Lammrippchen neun. Dass man aus dem exzellenten Ruf Zuheros' kaum Kapital schlägt, ist sympathisch.

10. Priego de Córdoba

Das Barrio de la Villa ist das historische Viertel von Priego de Córdoba und liebevoll herausgeputzt von seinen Anwohnern. Das Ensemble mit Blumendekors und leuchtend weißen Fassaden kann es mühelos mit der Altstadt von Córdoba aufnehmen. Einige Gassen schnüren sich derart zusammen, dass man die Arme nicht ausbreiten kann. Dabei will man die Welt vor Freude umarmen.

Informationen: Córdoba

Reisezeit: Am besten geeignet sind Herbst und Frühjahr. Im Hochsommer kann es im Inland Andalusiens extrem heiß werden.

Anreise: Zu empfehlen ist ein Flug nach Málaga. Von dort sind es mit dem Mietwagen rund 160 Kilometer nordwärts auf einer gebührenfreien Autobahn bis in die Stadt Córdoba.

Einreise und Corona-Lage: Vor Reisen nach Andalusien warnt das Auswärtige Amt derzeit noch. Flugverbindungen sind eingeschränkt. Die Einreise aus allen EU-Staaten nach Spanien ist grundsätzlich möglich. Die Testpflicht für Einreisen aus einem Risikogebiet aus dem Ausland - unter anderem Deutschland - besteht weiter.

Informationen: www.turismodecordoba.org, www.cordobaturismo.es