Von Franz Lerchenmüller

Noch sind beide Daumen intakt. Noch liegt der rötlich-gelbe Steinblock, 30 mal 20 mal 15 Zentimeter im Umfang, unberührt auf dem stabilen Holzbock. Dieser Stein trägt ein Geheimnis in sich: In ihm verborgen ruht eine Vogeltränke. "Sie muss nur noch freigelegt werden", sagt Peter Stahns, "und dazu arbeiten wir, anders als beim Modellieren mit Ton, immer von außen nach innen." Der 66-Jährige Steinmetz und Bildhauer, der mit seiner Frau Maggie zusammen das Seminar leitet, hat in die zwei oberen Ecken der beiden Längsseiten des Steins einen Kreis gezirkelt. Hier soll eine Rundung, ein Wulst entstehen. Beiderseits der Querkante zieht er einen Strich und verbindet die beiden diagonal zu einem Dreieck: "Das ist Fase 1".

Hintergrund ■ Allgemeine Auskünfte zur Region erteilt Tourist-Info Rochlitzer Muldental, Markt 1, 09306 Rochlitz, Telefon 03737 783222, www.rochlitzer-muldental.de. Weitere Informationen und viele Tipps bieten auch die Websites www.rochlitz.de, [+] Lesen Sie mehr ■ Allgemeine Auskünfte zur Region erteilt Tourist-Info Rochlitzer Muldental, Markt 1, 09306 Rochlitz, Telefon 03737 783222, www.rochlitzer-muldental.de. Weitere Informationen und viele Tipps bieten auch die Websites www.rochlitz.de, www.schloss-rochlitz.de, www.porphyrland.de, www.porphyr-rochlitz.de, www.kloster-wechselburg.de. ■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über die A 6 bis Nürnberg, A 9 bis Hof, A 72 über Chemnitz bis Ausfahrt Rochlitz, weiter auf der B 107 bis zum Ort, gut 480 Kilometer, fünf Stunden Fahrzeit. Mit öffentlichem Nahverkehr ist der Rochlitzer Berg nicht gut zu erreichen. Nach Absprache mit dem Veranstalter können aber Fahrgemeinschaften gebildet werden. ■ Übernachten und Essen und Trinken: In der "Pension zu den drei Linden": Ruhig ist es in Nöbeln, neun Kilometer von Rochlitz entfernt. Das Haus ist umgeben von Weizenfeldern, in der Gaststube serviert der Wirt verschiedene Schnitzel und als Spezialität Essen vom heißen Stein, Gemeindestr. 14b, 09306 Wechselburg OT Nöbeln, Telefon 037384 6514, www.zu-den-drei-linden.de. Ein Doppelzimmer mit Frühstück kostet ab 60 Euro. Oder im "Waldhotel am Reiterhof: Das geräumige Anwesen steht nicht nur Pferdenarren offen. Es bietet eine Pauschale für zwei Übernachtungen mit Frühstück für 70 Euro. Das Restaurant serviert "geheimnisvolle Klosterküche", Kolkauer Str. 25, 09306 Seelitz, Telefon 03737 42343, www.waldhotel-am-reiterhof.de. ■ Bildhauerseminare: Der nächste Kurs findet vom 14.7.-17.7.2016 statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs dauert drei Tage und kostet 280 Euro, inklusive Stein. Werkzeug und Schutzbrille wird gestellt. An alte Klamotten denken - es wird staubig! Ein weiterer Veranstalter ist Peter Paul Stahns, Xantener Str. 181, 47665 Sonsbeck, Telefon 02801 985843, www.steinbildhauer-stahns.de. Er bietet 2-tägige Kurse in seiner Werkstatt am Niederrhein an (160 Euro + 30 Euro für den Stein).

Dieses überflüssige Material gilt es jetzt wegzuhauen. Bedächtig setzt er die ersten Schläge, sichert so die Ecken, und dann hält der Neuling zum ersten Mal selbst den Knüpfel, den halbrunden Holzhammer, und das Zahneisen, ein an der Schneide mehrmals durchbrochenes Stemmeisen in der Hand. Vorsichtig schlägt er zu. Es funktioniert. Steinsplitter spritzen, die scharfe Kante verschwindet.

Der Platz für diese Arbeit ist bestens gewählt. Der Rochlitzer Berg ragt nur wenig aus den sanften, weizengelben Hügeln Mittelsachsens hervor, Mischwald bedeckt die Kuppe. Fünf Interessierte sind diesmal angereist. Christine, ehemalige Erzieherin, arbeitet an einem mit einer Schnecke verzierten Wasserbecken. Peter, der sonst Holzfußböden verlegt, versucht sich an einer flachen Schale. Ute, die Kunstlehrerin, wagt sich an einen weiblichen Torso. Und Gunar, Wirtschaftsberater, hat sich einen steinernen Kopf in seinen eigenen gesetzt.

Allmählich entwickelt sich ein Gespür für Werkzeug und Material und es stellt sich ein Gefühl ein, was die Eisen ausrichten und was sie anrichten können. Splitter fliegen, der Mut wächst, bald hat jeder seinen Rhythmus gefunden. Geradezu meditativ wird die Arbeit jetzt, die Gedanken können auf Reisen gehen.

Vor rund 270 Millionen Jahren ist der Rote Porphyr entstanden, der den Rochlitzer Berg bildet. In einer Glutwolke stieß ein Vulkan Magma aus, das sich in einer Schicht von bis zu 80 Metern Stärke ablagerte - Ignimbrit sagen die Geologen dazu. Einsprengsel von Luft und Quarzen machen es porös und gut zu bearbeiten und verleihen ihm sein Farbenspektrum von Rosa bis Violett. Vor etwa 1000 Jahren begann man, den Stein abzubauen. Der Porphyr-Lehrpfad auf dem Berg zeigt mehrere Stationen dieser Geschichte.

An rötlichen Felswänden prangen die Zeichen verschiedener Steinmetze. Im Gleisbergbruch fallen die Wände schnurgerade 60 Meter in die Tiefe ab. Kräne und Winden und eine Schrämmmaschine rosten vor sich hin und auf Fotos ist zu sehen, wie die Arbeiter einst mit dem Zweispitz, einem Pickel, tiefe Rinnen in das Gestein schlugen und Keile hineintrieben, um die Blöcke zu lösen.

Die Arbeit an der Vogeltränke schreitet mittlerweile voran. Nachdem die Rundung geglättet und geschliffen ist, wird das Becken herausgearbeitet. Mit dem Spitzeisen treibt man eine Reihe von Rillen längs hinein, darauf eine quer, wieder und wieder und wieder. Der Rand dagegen, der stehen bleibt, wird mit Zahn- und Schlageisen leicht schräg nach unten geführt. Peter Stahns geht von einem zur anderen, gibt hier eine Anregung, korrigiert dort mit ein paar entschlossenen Schlägen eine Linie oder regt einfach zum Selberdenken an.

Wer hier tätig wird, weiß sich in einer reichen Tradition. Von diesem Berg aus ging der Stein als Rohstoff für den Palast der Republik bis nach Berlin, für ein Bismarck-Denkmal nach München und für das Grabmal von Immanuel Kant nach Königsberg. Am lang gezogenen Marktplatz von Rochlitz, der im 16. Jahrhundert angeblich der größte Europas war, tragen viele der klassizistischen Bürgerhäuser Fensterstürze oder Torumrandungen aus Porphyr. Ein mit besonders viel Heimatliebe und etwas weniger Geschmack gesegneter Bürger hat in seinem Garten die Türme der Burg nachgebaut und die Wand der Garage rot verkleidet.

Auch im Rochlitzer Schloss feiert der rote Stein Triumphe: Als Arnold von Westfalen Ende des 15. Jahrhunderts die alte Burg zu einem repräsentativen Wohnsitz umgestaltete, probierte er all die Rippengewölbe, Maßwerke und Vorhangbogenfenster aus, die er später an seinem Meisterwerk, der Albrechtsburg in Meißen, zur Vollendung brachte.

Eines der schönsten Werke in rotem Porphyr aber entstand schon um 1230, der Lettner in der Stiftskirche Wechselburg. Die durchbrochene Wand, die die Kirche teilt, ist komplett aus Rochlitzer Stein gearbeitet: Zwischen dunkelroten Säulen stehen in dunkelroten Nischen ganz in hellerem Rot Abraham und Melchisedek und andere Gestalten des Alten Testaments, unterschiedlich filigran und unterschiedlich gekonnt ausgearbeitet.

Am Abend ist die Vogeltränke fertig. Vier Zentimeter tief ist das Becken, der Wulst darüber fühlt sich rund und glatt an - erstaunlich, was sich an nur einem Tag mit einem Stück Stein anstellen lässt. Auch am Torso, an der Schnecke, der Schale und dem Kopf sind enorme Fortschritte festzustellen. Alle Teilnehmer sind bestens gelaunt. Blaue Daumen sind nicht zu beklagen - aber das kann ja noch kommen. Morgen beginnt sie wieder, die harte Arbeit am weichen Stein.