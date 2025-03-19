Bedienung moderner Autos
Moderne Autos gleichen Tablet-Computern auf Rädern. Die meisten Funktionen lassen sich über Displays oder Sprache bedienen. Aber eben nicht alle. Warum ist das so und kehren einige Knöpfe wieder?
Von Fabian Hoberg
Landshut/München. Große Displays, Head-up-Displays, Sprach- und Gestensteuerung – die Bedienung von Autos wird stetig digitaler. Und damit auch einfacher und sicherer? Einige Experten meinen, dass bei zu vielen digitalen Angeboten die Gefahr für mehr Ablenkung bestehen kann. Damit steigt das Risiko von Unfällen.
"Mit mehr Funktionen im Fahrzeug steigt die Anzahl
