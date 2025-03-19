Montag, 15. September 2025

Plus Zurück zu den Knöpfen?

Bedienung moderner Autos

Moderne Autos gleichen Tablet-Computern auf Rädern. Die meisten Funktionen lassen sich über Displays oder Sprache bedienen. Aber eben nicht alle. Warum ist das so und kehren einige Knöpfe wieder?

19.03.2025 UPDATE: 19.03.2025 08:10 Uhr 3 Minuten, 31 Sekunden
Schöne neue Autowelt: eine Kombination aus Bildschirmen, Sprachsteuerung und ein paar traditionellen Knöpfen. Foto: BMW AG/dpa-tmn​

Von Fabian Hoberg

Landshut/München. Große Displays, Head-up-Displays, Sprach- und Gestensteuerung – die Bedienung von Autos wird stetig digitaler. Und damit auch einfacher und sicherer? Einige Experten meinen, dass bei zu vielen digitalen Angeboten die Gefahr für mehr Ablenkung bestehen kann. Damit steigt das Risiko von Unfällen.

"Mit mehr Funktionen im Fahrzeug steigt die Anzahl

