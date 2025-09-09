Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Von wegen Totentanz

Das sind die wichtigsten Neuheiten der IAA

Insbesondere die deutsche PS-Branche findet so langsam wieder in die Spur und fährt zur IAA groß auf. Doch bei ein paar Premieren dauert es noch, bis sie auf die Straße kommen.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 12:22 Uhr 4 Minuten, 39 Sekunden
490 PS und eine Reichweite von 713 Kilometern: Mercedes bringt den elektrischen GLC für rund 72.000 Euro auf den Markt.  Foto: Sven Hoppe/dpa-tmn​

Von Thomas Geiger

München. (dpa-tmn) So langsam läuft der Motor offenbar wieder rund bei den deutschen Autobauern. Mit einer ganzen Flut von Premieren wollen sie zur IAA in München (9. bis 14. September) nicht nur die Konkurrenz aus Asien und da natürlich insbesondere aus China in die Schranken weisen. Sondern vor allem wollen sie den Kunden wieder Lust auf

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote