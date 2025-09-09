Von Thomas Geiger

München. (dpa-tmn) So langsam läuft der Motor offenbar wieder rund bei den deutschen Autobauern. Mit einer ganzen Flut von Premieren wollen sie zur IAA in München (9. bis 14. September) nicht nur die Konkurrenz aus Asien und da natürlich insbesondere aus China in die Schranken weisen. Sondern vor allem wollen sie den Kunden wieder Lust auf