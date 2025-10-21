Montag, 20. Oktober 2025

Der BMW M5 feiert seinen 40. Geburtstag als Plug-in-Hybrid

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 305 km/h – wenn man das M-Driver’s Package mit ordert.M5 feiert seinen 40. Geburtstag als Plug-in-Hybrid.

21.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Eine imposante Erscheinung: Beim neuen BMW M5 werkeln acht Zylinder und eine E-Maschine zusammen. Werksfoto/Uwe Fischer

Von Daniel Hund

Heidelberg. Mit dem Begriff Legende gilt es vorsichtig umzugehen. Oft wird er viel zu schnell rausgekramt. Das ist auch in der Autobranche so. Doch in diesem Fall drängt er sich förmlich auf: Denn genau das ist er, der M5 von BMW. Eine rollende Legende, ein Stück deutscher Sportlimousinen-Geschichte, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Daniel Hund
Sportredakteur
zu unseren Autoren  