Von Daniel Hund

Heidelberg. Mit dem Begriff Legende gilt es vorsichtig umzugehen. Oft wird er viel zu schnell rausgekramt. Das ist auch in der Autobranche so. Doch in diesem Fall drängt er sich förmlich auf: Denn genau das ist er, der M5 von BMW. Eine rollende Legende, ein Stück deutscher Sportlimousinen-Geschichte, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag